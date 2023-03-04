Kadınlar için çok beğenilen 19 çapraz çanta modeli
Kadınların en çok kullandığı çanta çeşitlerinden biri de çapraz askılı olanlardır. Hem rahat hem de konforlu olmasıyla tercih edilen çapraz çantaları sezonun en çok beğenilen tasarımlarıyla birlikte inceliyoruz.
Bez çantalar, el çantaları, gece çantaları hepsinin ayrı bir yeri var ama hiçbiri çapraz çantaların yerini tutamaz. Çapraz çantaların konforunu bilen bilir. Omuz ağrısı yapmaz, kayış kopmasıyla karşılaşmazsınız, elleriniz hareket halindeyken bile rahatça kullanabilirsiniz. Bizde sizin için farklı tasarım ve fiyatlara sahip olan en iyi çapraz askılı çantalardan bazılarını topladık...
KADINLAR İÇİN EN İYİ 19 ÇAPRAZ ÇANTA MODELİ
1- EN POPÜLER ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Telfar Alışveriş Çantası Küçük
2- EN İYİ GÜNLÜK ÇANTA
Parker Clay Eden Carryall
3-BASİT DERİ ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
De Mellier Vancouver
4- MİNİ TASARIM ÇANTALARI
Jacquemus Le Chiquito Moyen Deri Tote Çanta
5- TREND TASARIM ÇANTASI
Loewe Küçük Yapboz Kenar Çantası
6-TATLI PEMBE ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Madewell Piazza Mini Çapraz Çanta
7- EN İYİ ÇAPRAZ SEÇİMLERİNDEN BİRİ
Celine Genç Besace Triomphe
8-DOKUMA ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Milaner Belinda
9-GÜNLÜK TASARIM ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Prada Prada Re-Edition 2005 Re-Nylon bag
10- EN İYİ CROC KABARTMA ÇANTA
JW PEI Mini Kapaklı Çapraz Çanta
11- EN İYİ KOVA ÇANTA
Staud Mini Shirley Deri Çanta
12- BENZERSİZ MİNİ ÇANTA
Noiranca Grace Mini
13- KALİTELİ DERİ ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Cuyana Çift Döngü Çanta
14- TREND RENKLİ ÇANTA
Coperni
15- GÜNLÜK FONKSİYONEL ÇANTA
Baggallini Original RFID
16- EN İYİ DERİ KAVRAMALAR
Mansur Gavriel
17- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Ganni Banner Nano
18- KLASİK TASARIM ÇANTA
Chanel Mini Kapaklı Çanta
19- YUVARLAK ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA
Cuyana Saplı Çapraz Çanta
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