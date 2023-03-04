Kadınlar için çok beğenilen 19 çapraz çanta modeli

Bez çantalar, el çantaları, gece çantaları hepsinin ayrı bir yeri var ama hiçbiri çapraz çantaların yerini tutamaz. Çapraz çantaların konforunu bilen bilir. Omuz ağrısı yapmaz, kayış kopmasıyla karşılaşmazsınız, elleriniz hareket halindeyken bile rahatça kullanabilirsiniz. Bizde sizin için farklı tasarım ve fiyatlara sahip olan en iyi çapraz askılı çantalardan bazılarını topladık...

KADINLAR İÇİN EN İYİ 19 ÇAPRAZ ÇANTA MODELİ

1- EN POPÜLER ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA





Telfar Alışveriş Çantası Küçük

2- EN İYİ GÜNLÜK ÇANTA

Parker Clay Eden Carryall

3-BASİT DERİ ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

De Mellier Vancouver

4- MİNİ TASARIM ÇANTALARI

Jacquemus Le Chiquito Moyen Deri Tote Çanta

5- TREND TASARIM ÇANTASI

Loewe Küçük Yapboz Kenar Çantası

6-TATLI PEMBE ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

Madewell Piazza Mini Çapraz Çanta

7- EN İYİ ÇAPRAZ SEÇİMLERİNDEN BİRİ

Celine Genç Besace Triomphe

8-DOKUMA ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

Milaner Belinda

9-GÜNLÜK TASARIM ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

Prada Prada Re-Edition 2005 Re-Nylon bag



10- EN İYİ CROC KABARTMA ÇANTA

JW PEI Mini Kapaklı Çapraz Çanta

11- EN İYİ KOVA ÇANTA

Staud Mini Shirley Deri Çanta

12- BENZERSİZ MİNİ ÇANTA

Noiranca Grace Mini



13- KALİTELİ DERİ ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

Cuyana Çift Döngü Çanta

14- TREND RENKLİ ÇANTA

Coperni

15- GÜNLÜK FONKSİYONEL ÇANTA

Baggallini Original RFID

16- EN İYİ DERİ KAVRAMALAR

Mansur Gavriel

17- SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

Ganni Banner Nano

18- KLASİK TASARIM ÇANTA

Chanel Mini Kapaklı Çanta

19- YUVARLAK ÇAPRAZ ASKILI ÇANTA

Cuyana Saplı Çapraz Çanta

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