Modaya yeni bir bakış! Güvercin çanta moda severlerin dikkatini çekti

Balenciaga'nın boş bir cips poşetini çanta yapmasından sonra çok konuşulacak bir çanta modeli daha ortaya çıktı, güvercin çanta! Bu son trend ünlüler arasında da oldukça popüler oldu. Sarah Jessica Parker, bu trendin öncülerinden biri oldu diyebiliriz.

57 yaşındaki aktris Sarah Jessica Parker , New York'ta Sex and the City'nin devam filmi And Just Like That'in ikinci serisinin çekimleri sırasında moda mağazalarının raflarında uçuşan çantalardan biriyle görüntülendi.

Çarşamba günü, Sarah Jessica Parker ve Kristin Davis'in HBO Max dizisi "And Just Like That..."in ikinci sezonundan sahneleri çekerken çekilmiş görüntüler internette yayınladı. Carrie Bradshaw rolünde Parker, haki bir takım elbise, eski Dior sandaletleri giymiş ve elinde bir güvercin ile görüntülendi. İlk başta anlam verilemeyen bu güvercinin bir çanta olduğu da ortaya çıktı. Kostüm tasarımcıları Molly Rogers ve Danny Santiago'nun küratörlüğünde bir Instagram sayfası olan @andjustlikethatcostumes hesabında güvercin çantanın modeli ortaya çıktı.

Bu gönderiyi Instagram'da gör And Just Like That... Costumes (@andjustlikethatcostumes)'in paylaştığı bir gönderi

Peki bu çanta kim tarafından tasarlandı? İngiliz markası JW Anderson'ın 650 sterlinlik çantası 3 boyutlu olarak basılmıştır ve gerçekçi bir şekilde güvercin boyutunda olduğu için sadece bir telefon ve küçük bir cüzdan tutacak kadar büyüktür.

Şarkıcı Sam Smith de geçen ay Londra Moda Haftası sırasında güvercin çanta ile görüntülenen bir diğer ünlü isim olmuştu.