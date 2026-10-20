Kendall Jenner'dan zamansız şıklık: Puantiye deseninin büyüsü
Sezonun yükselen moda trendlerini klasik dokunuşlarla harmanlayan Kendall Jenner, gala gecesi için puantiye detaylarıyla öne çıkan özel tasarım bir elbise tercih etti. Vücut hatlarını kusursuz bir şekilde vurgulayan silüeti, derin dekoltesi ve zarafet saçan kumaş seçimiyle Jenner, vintage estetiği modern kırmızı halı şıklığıyla buluşturdu.
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2026 Academy Museum Gala önceki gece, sinema sanatını korumayı ve kutlamayı amaçlayan Akademi Sinema Müzesi’nin bu misyonunu desteklemek üzere, Hollywood’un yıldız isimlerini bir araya getirdi.
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