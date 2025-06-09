Keten sezonu başladı: Gardırobunuza eklemeyi düşünebileceğiniz 18 keten parça
Hafif ve nefes alabilen keten ürünler, güneşli günlerinin olmazsa olmazıdır. Düğmeli gömleklerden yumuşak tişörtlere, mini, midi ve maksi boy elbiselerden blazer ceketlere geniş bir yelpaze sunuyor. İster zarif detaylara ister rahatlık ve şıklığın dengesine yönelin, bu sezonun keten seçenekleri hem dikkat çekici hem de kullanışlı siluetler sunuyor. İşte gardırobunuza eklemeyi düşünebileceğiniz 19 keten parça:
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Keten Denizci Yakalı Elbise - NET-A-PORTER
Bu denizci yakalı keten mini elbise hem zarif hem de sevimli bir görünüme sahip. Yaz aylarında file babetler veya topuklu ayakkabılarla kombinleyebilirsiniz.
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Keten Gömlek - MAVİ
Bol kesimli, hafif ve son derece kullanışlı. Tereyağı sarısı rengi ise onu sezonun öne çıkan parçası haline getiriyor.
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Midi elbise - Mango
Temiz hatlara ve rahat bir duruşa sahip minimalist keten elbise, zengin bir çikolata kahvesi tonuna bürünmüş.
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Keten Çapraz Askılı Üst - Massimo Dutti
Bu heykelsi halter üst, drapeli yakası ve sade hatlarıyla zarif bir ihtişam sunar. Şık, nefes alabilir ve ister şık ister günlük kombinler için kolayca uyarlanabilir.