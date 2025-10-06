Kombin yapmanın en önemli parçası: 10 kurtarıcı aksesuar

Bir elbise ne kadar kaliteli olursa olsun, doğru aksesuarlar olmadan yarım kalır. Basit bir jean ve tişört kombini bile, doğru seçilmiş bir kolye veya bir kemerle anında sokak stili görünümüne dönüşebilir...

Aybüke Sengir

Bugün, kombin yapmanın belki de en önemli parçasını konuşuyoruz: Aksesuarlar! İşte gardırobunuzdaki her kombini kurtaracak, stili tamamlamanın ötesine taşıyacak 10 vazgeçilmez aksesuar...

KEMER

Beymen Collection Bordo Kadın Deri Kemer

2.799 TL

KOLYE

Ahtapot Şeklinde Uçlu Kolye

249,99 TL

GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ

Alaïa Siyah Kadın Güneş Gözlüğü

37.950 TL