Kombin yapmanın en önemli parçası: 10 kurtarıcı aksesuar
Bir elbise ne kadar kaliteli olursa olsun, doğru aksesuarlar olmadan yarım kalır. Basit bir jean ve tişört kombini bile, doğru seçilmiş bir kolye veya bir kemerle anında sokak stili görünümüne dönüşebilir...
Bugün, kombin yapmanın belki de en önemli parçasını konuşuyoruz: Aksesuarlar! İşte gardırobunuzdaki her kombini kurtaracak, stili tamamlamanın ötesine taşıyacak 10 vazgeçilmez aksesuar...
KEMER
Beymen Collection Bordo Kadın Deri Kemer
2.799 TL
KOLYE
Ahtapot Şeklinde Uçlu Kolye
249,99 TL
GÜNEŞ GÖZLÜĞÜ
Alaïa Siyah Kadın Güneş Gözlüğü
37.950 TL