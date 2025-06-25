Kombinin gücünü 10'a katlayan 19 bordo çanta modeli

Bu yılın başlarında sonbahar/kış podyumlarında sıkça karşımıza çıkan bordo, birçok tasarımcının gözdesiydi. Özellikle Gucci’nin kreatif direktörü Sabato De Sarno'nun Ancora kırmızısını markanın imzası hâline getirmesiyle bu ton ön plana çıktı.

Moda tutkunları da bu etkileyici tonu benimsiyor. Bordo, klasik kırmızıya göre daha sade ve canlı renklere mesafeli giyinenler için daha az iddialı bir alternatif sunuyor. Omuz çantalarından çapraz askılı modellere, el çantasından büyük tote çantalara kadar çeşitli model ve boyutlarda bordo çantalara göz atın.