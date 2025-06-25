Kombinin gücünü 10'a katlayan 19 bordo çanta modeli
Bordo rengi, bu sezonun yükselen trendi haline geldi; ancak bu zamansız ton, uzun süredir her gardıropta olması gereken bir renk olarak yerini sağlamlaştırdı. Bu zengin ton, kıyafetlere sıcaklık ve derinlik katarken, her kombini daha samimi hissettiriyor. Moda evleri, bu rengin uyarlanabilirliğini yumuşak pasteller ve canlı tonlar gibi beklenmedik renklerle eşleştirerek gösterdi. Biz de kıyafetlerinizi güçlendirecek 19 bordo çanta modelini sizler için derledik...
Bordo çantalar, özellikle bu sezonun vazgeçilmez aksesuarı olarak hızla öne çıkıyor. Geçtiğimiz sonbaharda vişne kırmızısı öne çıkan tondu; ondan önceki yaz ise domates kırmızısı revaçtaydı.
Bu yılın başlarında sonbahar/kış podyumlarında sıkça karşımıza çıkan bordo, birçok tasarımcının gözdesiydi. Özellikle Gucci’nin kreatif direktörü Sabato De Sarno'nun Ancora kırmızısını markanın imzası hâline getirmesiyle bu ton ön plana çıktı.
Moda tutkunları da bu etkileyici tonu benimsiyor. Bordo, klasik kırmızıya göre daha sade ve canlı renklere mesafeli giyinenler için daha az iddialı bir alternatif sunuyor. Omuz çantalarından çapraz askılı modellere, el çantasından büyük tote çantalara kadar çeşitli model ve boyutlarda bordo çantalara göz atın.
GUESS- Arnela rugan omuz çantası- 6.000 TL
MANUKA- SANDY FİYONKLU ÇANTA BORDO - 1.499,90 TL