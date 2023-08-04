Kroşe elbisenizi nasıl kombinlersiniz?

Tatile çıkacaksınız ama bavul hazırlamak gözünüzde mi büyüyor? Kombin yapmak bir yana, bir de bavula sığıp sığmayacak mı diye düşünmesi var. The Cut’ın moda direktörü Jessica Willis bizi hem sahile hem de dışarıya giyebileceğimiz çok amaçlı bir parçayla tanıştırıyor. “Zamansız, fonksiyonel, ve farklı” olarak tanımladığı bu parça Instagram postlarınıza da layık!

Kroşe elbiselerin neredeyse hepsinin çok güzel olduğunun ve seçmekte zorlandığınızın biz de farkındayız! Bu yüzden hem havuz kenarında hem de sahilde bir yemekte giyebileceğiniz kurtarıcı parçalara odaklanıyoruz.

Daha önce muhtemelen tığ işi elbiseler elbette giydiniz. Ama Willis’in odak noktası alışılmış olanı alışmışın dışına çıkarmak.