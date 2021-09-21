Büyük, abartılı ve gösterişli. Minimal olan hiçbir şey bu jenerasyona göre değil! Desenlerin en büyükleri Z jenerasyonunun imzası gibi... Maksimalist stilin Z raporu ise renkli, cıvıl cıvıl ve hareketli.

Hazırlayan: Bihter Neymen