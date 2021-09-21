Büyük, abartılı ve gösterişli. Minimal olan hiçbir şey bu jenerasyona göre değil! Desenlerin en büyükleri Z jenerasyonunun imzası gibi... Maksimalist stilin Z raporu ise renkli, cıvıl cıvıl ve hareketli.
Hazırlayan: Bihter Neymen
Z Jenerasyonu’nun belki de en başarılı yapımlarından ‘Grown-ish’ dizisinin yıldızı Yara Shadidi, sadece iyi bir oyuncu değil. O aynı zamanda karmaşık desenlerle renklerin dilinden de çok iyi anlıyor. Desenler konusunda minimalist davranmayan oyuncu adeta maksimalist stilin biçim bulmuş hali!
@yarashadidi
Arnavut kaldırımlardaki ufak topuk tıkırtılarınıza Bee Gees eşlik ediyor! ‘More Than A Woman’ şarkısını bir kez dinlediniz mi tekrara düşmekten kendinizi alamayacaksınız.
Latin kültürünün renkli dünyası, modern sorunları, dansları ve şarkılarıyla bu müzikalde her şey maksimum enerjiyle beyaz perdede. 20 Ağustos tarihinde vizyona girmesi beklenen Lin Manuel Miranda’nın dört Tony ödüllü, aynı isimli müzikal oyunundan uyarlanan In the Heights, hayalini kurduğu şeylere ulaşmayı arzulayan Usnavi ve yaşadığı Washington Heights’ın sakinlerinin hikayesini anlatıyor.