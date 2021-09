Maksimalist stilin Z raporu

Latin kültürünün renkli dünyası, modern sorunları, dansları ve şarkılarıyla bu müzikalde her şey maksimum enerjiyle beyaz perdede. 20 Ağustos tarihinde vizyona girmesi beklenen Lin Manuel Miranda’nın dört Tony ödüllü, aynı isimli müzikal oyunundan uyarlanan In the Heights, hayalini kurduğu şeylere ulaşmayı arzulayan Usnavi ve yaşadığı Washington Heights’ın sakinlerinin hikayesini anlatıyor.