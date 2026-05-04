Met Gala 2026 dress code'u ne, hangi konuklar katılıyor?
Moda dünyasının 'Oscar'ı olarak kabul edilen o görkemli gece, yani Met Gala 2026 için geri sayım bitti ve New York’taki Metropolitan Sanat Müzesi’nin merdivenleri yine o unutulmaz anlara ev sahipliği yapıyor. Eğer siz de "Met Gala 2026 dress code'u ne?", "Bu yıl hangi konuklar katılıyor?" diye merak ediyorsanız, gelin bu büyülü gecenin detaylarına samimi bir bakış atalım...
2026 Met Gala, bu yıl sınırları ortadan kaldıran bir temayla karşımıza çıkıyor: “Moda Sanattır” (Fashion is Art)... Bu ifade, tasarımcılar ve stil ekipleri için oldukça geniş bir yorum alanı yaratıyor.
Bu sene kırmızı halıda klasik couture elbiselerin ötesine geçilerek, modanın beden üzerinde adeta yaşayan bir sanata dönüştüğü vizyoner tasarımlara şahitlik edeceğiz. Temanın özüne uygun olarak; heykelsi formlar, teatral siluetler ve moda tarihine ışık tutan arşivlik parçalar ön planda yer alacaktır. El işçiliğinin en üst seviyede sergilendiği ve giyilebilir sanat eseri niteliği taşıyan görünümler, bu yılın konseptiyle muazzam bir uyum yakalayacaktır.
MET GALA YASAKLARI
Met Gala’nın o büyüleyici atmosferi sadece göz alıcı elbiselerden değil, aynı zamanda perde arkasındaki katı disiplinden ve gizemli protokollerden besleniyor.
En çok konuşulan detayların başında telefon kullanımı ve özellikle selfie çekiminin yasak olması geliyor. Bu kural, davetlilerin geceyi sosyal medya yerine gerçek zamanlı deneyimlemesini amaçlıyor. Yine de geçmiş yıllarda bu yasağın ihlal edildiği ve kulis anlarının internete sızdığı anlar yaşanmıştı.