Minimalizmden katlanabilir boylara: Her ihtiyaca yönelik makyaj çantası modelleri

Koleksiyoncular İçin: Kutu Tipi ve Valiz Çantaları

Geniş makyaj koleksiyonu olanlar veya profesyonel makyaj sanatçıları için tasarlanmış bu modeller, genellikle sert bir dış yüzeye, çok katlı bölmelere ve ayarlanabilir ayırıcılara sahiptir.

Kimler için uygun?

Kozmetik ürünleri fazla olanlar, paletlerini ve cam şişelerini korumak isteyenler veya tüm makyaj malzemelerini tek bir yerde düzenli tutmak isteyenler için mükemmeldir.

Roncato Siyah 32,5x27x17,5 cm Makyaj Çantası 41972801

4.749 TL




