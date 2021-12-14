Moda: Yakın zamana yolculuk #Y2K!

Pastel renkler, parlak dokular, düşük beller ve ekstra mini etekler ile aklımıza kazınan Y2K akımı geri döndü. 90’ların sonu 2000’lerin ilk yıllarına doğru zaman makinesinde yolculuğa çıkıyoruz. Dönemin ‘it girl’ü Paris Hilton’a kulak verin: “Tek kural şu; sıkıcı olma ve nereye gidersen git sevimli giyin, çünkü hayat uyumlu olmak için çok kısa!”

FOTOĞRAF: BATURALP YILMAZ

STYLING: BİLGECAN KOÇANA

SAÇ: MERT PEKGÜZEL

MAKYAJ: ZEYNEP DOMBAYCIOĞLU

FOTOĞRAF ASİSTANI: MELİH ARAN

MODA EDİTÖRÜ ASİSTANI: BARIŞ TAŞDEMİROĞLU