Moda: Yakın zamana yolculuk #Y2K!

Pastel renkler, parlak dokular, düşük beller ve ekstra mini etekler ile aklımıza kazınan Y2K akımı geri döndü. 90’ların sonu 2000’lerin ilk yıllarına doğru zaman makinesinde yolculuğa çıkıyoruz. Dönemin ‘it girl’ü Paris Hilton’a kulak verin: “Tek kural şu; sıkıcı olma ve nereye gidersen git sevimli giyin, çünkü hayat uyumlu olmak için çok kısa!”
FOTOĞRAF: BATURALP YILMAZ
STYLING: BİLGECAN KOÇANA
SAÇ: MERT PEKGÜZEL
MAKYAJ: ZEYNEP DOMBAYCIOĞLU
FOTOĞRAF ASİSTANI: MELİH ARAN
MODA EDİTÖRÜ ASİSTANI: BARIŞ TAŞDEMİROĞLU
ETEK: BALMAIN (BEYMEN) 12450 TL
TRİKO: BALMAIN (BEYMEN) 16450 TL
AYAKKABI: PRADA (NEEC STORE/İKİNCİ EL) 2000 TL
KÜPE: ELÇİN DAĞLAROĞLU 1000 TL
BİLEKLİK: ELÇİN DAĞLAROĞLU 1500 TL
ŞAPKA: SIBI HATS 930 TL
GÖMLEK: ZARA 699.95 TL
PANTOLON: ZARA 399.95 TL
KORSE: VICTORIA’S SECRET 849 TL
JARTİYER KEMERİ: VICTORIA’S SECRET 599 TL
ŞAPKA: SIBI HATS 2100 TL
KÜPE: JCM LONDON 1500 TL
TASMA: MERANO DESIGN 354 TL
TERLİK: EDİTÖRE AİT.
BODYSUIT: GCDS (BEYMEN) 6450 TL
BİLEKLİKLER: ELÇİN DAĞLAROĞLU 1500 TL / ADET
TOKA: ELI PEACOCK 1750 TL
AYAKKABI: MACH&MACH (BEYMEN) 14250 TL