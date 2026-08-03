Muhtemel Aşk’ın 7. bölüm kombinleri
Muhtemel Aşk, sürükleyici hikayesi kadar karakterlerinin stil kodlarıyla da radarımıza takılmaya devam ediyor. Ayça Ayşin Turan (Defne)'nin kombinleri, sonbahar/yaz geçiş gardırobuna ilham verecek parçalarla doluydu...
1 / 6
İşte Muhtemel Aşk 7. bölümün öne çıkan kombinleri ve stiline uygulamak isteyenler için detaylı gardırop rehberi...
2 / 6
Top / Body: Zara (Kod: 4424/334)
Şort: Zara (Kod: 3152/503)
Çanta: Cecia
Kolyeler: Kısmet By Milka
3 / 6
Kimono: Jaquette (11.795 TL)
Mayo: Normaillot (8.000 TL)
4 / 6
Tulum: Maaj Atelier (14.500 TL)