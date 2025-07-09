Paris Moda Haftası: Chanel Fall-Winter 2025/26 Haute Couture Defilesi
2025/26 Sonbahar-Kış Haute Couture defilesi, Grand Palais’deki Salon d’Honneur’da gerçekleşti. Defile, CHANEL’in ilk Haute Couture salonlarını anımsatan zarif bir atmosfer eşliğinde 31 rue Cambon’un hayal dünyasını keşfe çıkıyor. Finalde ise modeller, Gabrielle Chanel’in düzenlediği defilelere bir gönderme olarak, altın yaldızlı ahşap bir kemerin önünde toplandı. İşte Chanel 2025/26 Sonbahar-Kış Haute Couture defilesinden görünümler...
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Grand Palais'in görkemli Salon d’Honneur bölümünde gerçekleştirilen CHANEL 2025/26 Sonbahar-Kış Haute Couture defilesi, adeta bir mekanın ruhunu ve markanın yaratıcı özünü yansıtıyor: Paris'in ikonik adresi, 31 Rue Cambon.
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Koleksiyon, Gabrielle Chanel'in sadeliğe dönüş felsefesinin başladığı, Moda Evi'nin ilk Haute Couture salonlarından ilham alan bir atmosferde hayat buluyor.
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Sunulan silüetlerde doğal ekru, fildişi, kahverengi, yeşil ve siyah gibi toprak tonları hakimiyet kuruyor.
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Özellikle dikkat çeken detaylardan biri, couture sanatçısı için büyük değer taşıyan ve bereketin sembolü olan buğday başaklarının koleksiyonda kullanımı.