Paris Moda haftası Victoria Beckham İlkbahar/Yaz 2027: Zarafette hafiflik çağı
Paris Moda Haftası’nda podyuma çıkan Victoria Beckham, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuyla gardıroplardaki ağırlığa veda ediyor. Markanın imza niteliğindeki keskin terzilik anlayışı ve yalın silüetleri, bu sezonda akışkan kumaşlar, çabasız formlar ve hareket özgürlüğü sunan detaylarla yeniden yorumlanıyor. Gündüz şıklığını geceye zahmetsizce taşıyan tasarımlar, modern lüksün en hafif halini gözler önüne seriyor.
Paris Moda Haftası’nın en çok merak edilen şovlarından birine imza atan Victoria Beckham, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuyla sadece estetik çizgisini değil, moda dünyasındaki ticari başarısını da ilan etti. Gardırobun ağırlığını azaltarak özgürlüğü merkeze alan koleksiyon, markanın ilk kez kâra geçtiği tarihi finansal başarısının hemen ardından podyuma taşındı.
Gündüzden geceye zahmetsizce taşınabilen bu hafif ama iddialı parçalar, Victoria Beckham kadınının modern, dinamik ve kendinden emin duruşunu bir kez daha tescilledi.
Oversize Takımlar ve Maskülen Dokunuş
Koleksiyonda; geniş, vatkalı omuzlara sahip oversize takımlar öne çıktı. Bu güçlü ceketler, topukların üzerine dökülen geniş paça pantolonlarla tamamlanarak çabasız bir şıklık sundu.
Kontrast Detaylar ve Şeffaf Dokular
Belden büzgülü sportif kısa parkalar, ponpon detaylarıyla hareketlendirilmiş yan yırtmaçlı şeffaf elbiselerin üzerine giyilerek maskülen ile feminen dengesini kusursuzca kurdu.