Paris Moda haftası Victoria Beckham İlkbahar/Yaz 2027: Zarafette hafiflik çağı

Paris Moda Haftası’nın en çok merak edilen şovlarından birine imza atan Victoria Beckham, İlkbahar/Yaz 2027 koleksiyonuyla sadece estetik çizgisini değil, moda dünyasındaki ticari başarısını da ilan etti. Gardırobun ağırlığını azaltarak özgürlüğü merkeze alan koleksiyon, markanın ilk kez kâra geçtiği tarihi finansal başarısının hemen ardından podyuma taşındı.