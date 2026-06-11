Plaj için ilham veren 6 kombin önerisi
Güneşin içimizi ısıtan enerjisiyle birlikte rotalar tamamen sahil şeritlerine çevrildi. Bu yaz plajlar, sadece serinleyip güneşlendiğimiz mekanlar olmanın çok ötesine geçerek özgür, cesur ve vizyoner stil kodlarının sergilendiği birer açık hava podyumuna dönüşüyor.
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Sıradan eşleşmelerden sıkılan ve deniz kenarında çabasız bir zarafet yakalamak isteyenler için, 2026 yazının ruhunu yansıtan 6 ilham veren plaj kombini önerisini bir araya getirdik...
Credit: Pinterest @elisahazel0234
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Credit: Pinterest @dry_correa79
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Credit: Pinterest @tlikhang
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Credit: Pinterest @jdajose96