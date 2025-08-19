Podyumdan sokağa: Kopenhag Moda Haftası 2025'in en çarpıcı trendleri
Her sezon olduğu gibi Kopenhag Moda Haftası (CPHFW) sürdürülebilir modaya olan bağlılığı ve kendine özgü "cool" stiliyle dikkatleri üzerine çekti. Abartıdan uzak, ancak bir o kadar da göz alıcı bu yaklaşım, modern kadının şıklık ve rahatlık arayışını mükemmel bir şekilde karşılıyor...
Kopenhag Moda Haftası, podyum şovları kadar sokak stiliyle de adından söz ettiriyor. Moda dünyasının zamansız klasiği olan bob kesim, bu sezon da en ilham verici görünümlerin başında geliyor.
Kopenhag, sürdürülebilirliğin moda trendlerine ne kadar entegre olabileceğinin en büyük kanıtı. 2025 sezonunda birçok tasarımcı, atık kumaşları ve eski kıyafetleri yeniden kullanarak (upcycling) benzersiz ve sanatsal parçalar yarattı. Eski kot pantolonların birleştirilerek ceketlere, vintage eşarpların elbiselere dönüştürüldüğü tasarımlar, hem çevre dostu bir duruş sergiliyor hem de her parçanın bir hikayesi olmasını sağlıyor.
Yeni Nesil Rahat Terzilik: Oversize Siluetler
Sıkı kesimlerin yerini rahat ve akışkan hatlara bıraktığı bir döneme giriyoruz. CPHFW'de en çok dikkat çeken trendlerden biri, omuzları düşürülmüş, oversize blazer ceketler ve bol kesim, dökümlü kumaş pantolonlardı. Bu parçalar, sadece rahatlık sunmakla kalmıyor, aynı zamanda güçlü ve özgüvenli bir duruş sergiliyor. Canlı renklerde veya klasik nötr tonlarda tercih edilen bu takımlar, topuklu ayakkabılarla ofis şıklığına, spor ayakkabılarla ise hafta sonu rahatlığına kolayca uyum sağlıyor.
Katmanlamanın Sanatı: Pratik ve Göz Alıcı Kombinler
Kopenhag'ın değişken havasına en iyi yanıt veren trend, şüphesiz katmanlama sanatı oldu. Farklı doku ve uzunluklardaki parçaların bir araya getirilmesi, hem sıcak tutuyor hem de dinamik bir stil oluşturuyor. Bol kesim bir gömleğin üzerine giyilen bir triko yelek, onun üzerine eklenen bir trençkot veya uzun bir elbisenin altına giyilen bol paça pantolonlar... Bu katmanlar, sadece kıyafetleri değil, kişisel tarzı da ifade etmenin bir yolu olarak öne çıkıyor.