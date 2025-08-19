Podyumdan sokağa: Kopenhag Moda Haftası 2025'in en çarpıcı trendleri

Katmanlamanın Sanatı: Pratik ve Göz Alıcı Kombinler

Kopenhag'ın değişken havasına en iyi yanıt veren trend, şüphesiz katmanlama sanatı oldu. Farklı doku ve uzunluklardaki parçaların bir araya getirilmesi, hem sıcak tutuyor hem de dinamik bir stil oluşturuyor. Bol kesim bir gömleğin üzerine giyilen bir triko yelek, onun üzerine eklenen bir trençkot veya uzun bir elbisenin altına giyilen bol paça pantolonlar... Bu katmanlar, sadece kıyafetleri değil, kişisel tarzı da ifade etmenin bir yolu olarak öne çıkıyor.