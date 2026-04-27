Prenses Kate’in Anzak Günü stiline Prenses Diana’nın mirası safir ve pırlanta küpeler eşlik etti
Galler Prensesi Kate Middleton, Anzak Günü törenindeki lacivert Alexander McQueen tasarımı kıyafeti, mücevherleri ve saç stiliyle geleneksel kraliyet şıklığını sade ve etkileyici bir biçimde günümüze taşıdı.
Galler Prensesi Kate, Westminster Abbey’de düzenlenen Anzak Günü anma törenine katılarak zarafetiyle dikkat çekti. Prenses’in bu özel gün için seçtiği kıyafet, hem modern moda anlayışını yansıtıyor hem de kraliyet tarihinin unutulmaz figürü Prenses Diana’ya zarif bir saygı duruşu niteliği taşıyor.
Prenses Kate, tören için gelinlik tasarımcısı Sarah Burton (Alexander McQueen) imzalı, lacivert tonlarında yeni bir ceket-elbise tercih etti. Keskin omuz hatları, kruvaze kesimi ve kontrast oluşturan beyaz yakalarıyla öne çıkan bu tasarım, Prenses'in karakteristik silüetini modern bir şekilde vurguladı.
PRENSES DIANA'NIN MİRASINDAN İKONİK PARÇALAR
Görünümünü tamamlayan parçalarda tam bir renk uyumu yakalayan Prenses, Jane Taylor tasarımı özel yapım lacivert bir "percher" şapka ve Gianvito Rossi imzalı süet ayakkabılar tercih etti.
Royal Fashion Police tarafından Demellier markasına ait 'Nano Montreal' modeli olduğu belirlenen mini çantasıyla stilini destekleyen Kate, mücevher seçiminde ise anlamlı detaylara yer verdi; G.Collins & Sons imzalı pırlanta ve tanzanit kolyeye, Prenses Diana’nın miras bıraktığı ikonik safir ve pırlanta küpeler eşlik etti.
Prenses Kate’in görünümünde en dikkat çeken detaylardan biri, omuzlarından dökülen uzun ve hacimli saçlarıydı. Geriye doğru sabitlenen bu dalgalı model, şapka kullanımını dengelerken genel görünüme daha taze bir hava kattı.