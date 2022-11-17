Pronovias, 2023 gelinlik koleksiyonu JOY ve öne çıkan modeller

Gelinlik markası Pronovias, 2023 yılı yeni gelinlik koleksiyonu olan JOY'u sunuyor. JOY diğer Pronovias koleksiyonları arasında kutlama zamanına ve seremonisine odaklanan koleksiyon olarak öne çıkarken, yakın geçmişe kadar gerçekleştirilemeyen düğün seremonilerindeki vurguluyor.
Pronovias Grubu Sanat Direktörü Alessandra Rinaudo :"Moda, sanat ve deneyimin farklı aşamalarından her zaman ilham aldım. Ancak bu sefer koleksiyonun ilhamı, içinde yaşadığımız tarihi an tarafından belirlendi. Yeni moda koleksiyonları artık toplumdaki değişimi ve insanların ihtiyaçlarını yansıtmalı ve yorumlamalı." sözleriyle ifade ediyor.
6 farklı stil dokunuşu
Koleksiyonda, kare dekolteler ve modern drapelerin hakim olduğu minimalist bir çizgiden; dantelli, ışıltılı ve gece boyunca dans etmek için hafif ve konforlu bir yapıya sahip daha romantik kabarık gelinlik seçeneklerine kadar pek çok alternatif bulunuyor. Alessandra Rinaudo, JOY hakkında "Bu koleksiyonda benim için öncelik, gelinin özgürce hareket etmesini sağlayan rahat bir gelinlikle özel gününün tadını çıkarabilmesi için detayların hareketle dolu olmasıydı. Sadece gelinin her zamankinden daha fazla parlamasını değil; rahatça dans edebilmesini ve gelinliğinin içinde o büyük günün sevincini hissetmesini istiyoruz." sözleriyle vurgu yapıyor.
Çeşitlilik ve sürdürülebilirliğe vurgu
JOY koleksiyonunda, çevreyi korumak için sürdürülebilir malzemelerden yapılmış gelinlikler de yer alıyor. Pronovias koleksiyonlarında vurguladığı sürdürülebilirlik girişimini her yeni koleksiyonu ile büyütmeyi hedefliyor. Ayrıca tüm gelinlikler, her bedendeki kadının giyebilmesi adına 32'den 64'e kadar tüm beden aralıklarında hazırlanıyor.