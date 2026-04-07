Sandalet dosyası açıldı: Sezona damgasını vurmaya hazır 10 sandalet trendi
Bot sezonunu çoğumuz sevsek de, ilkbahar ve yaz ayakkabılarının sunduğu rahatlığın yerini pek bir şey tutamaz. Her sandalet sezonu, podyumlardan gelen yeni bir ilham dalgasını beraberinde getirir. Sizler için İlkbahar/Yaz 2026’nın en iyi 10 sandalet trendini araştırdık.
Tanıdık favoriler geri dönüyor, ancak daha taze ve daha sofistike yorumlarla: bohem dolgu topuklar, rafyayı geride bırakıp Isabel Marant ve Zimmermann’da süet ve deri gibi daha şık materyallerle karşımıza çıkıyor.
İşte sezona damgasını vurmaya hazır 10 sandalet trendi...
Bu arada yılan derisi kabartma, geçen yazın leopar ve zebra desenlerinin yerini alan yeni trend olarak öne çıkarken, inek deseni de açıkça her yerde. Sade lüks stilini benimseyenler ise ilhamı Carolyn Bessette Kennedy’nin minimalist ince bantlı sandaletlerinden alacak ve bu görünümü The Row, Khaite ve Toteme gibi markaların modern tasarımlarıyla yeniden yaratacak. Yaz sonuna doğru ise, özellikle Pantone’un yılın rengi olan süt beyazı tonunda, 90’lardan ilham alan parmak arası sandaletlerin her yerde olması bekleniyor.
Parmak Halkaları ve Metal Detaylar
Bu sezon tasarımcılar başparmak vurgusunu tamamen benimsiyor. Parmak halkalı sandalet modelleri Tory Burch, Calvin Klein, Jean Paul Gaultier, Vince ve daha pek çok markada karşımıza çıkıyor. Birçok tasarımda, parmak takılarından ilham alan şık metal detaylar öne çıkıyor—halihazırda kullandığınız halhal aksesuarlarınızı tamamlamak için mükemmel bir seçenek.
Çok Hafif Askılar
Celine, Alaïa, Stella Jean ve Ulla Johnson, askılı sandaletleri minimalizmin yeni bir seviyesine taşıyor. Tkees , Kaanas ve Ancient Greek Sandals'ın neredeyse görünmez modelleri ideal plaj ayakkabılarıdır ve bavulunuzda birkaç santimden fazla yer kaplamazlar, böylece tatil gardırobunuzun geri kalanı için bolca yer kalır.