Şeytan Marka Giyer 2'nin Seul prömiyerinde Meryl Streep ve Anne Hathaway'in kırmızı halı şıklığı

KARAKTERLE ÖZDEŞLEŞEN STİL GÖRÜNÜMLERİ



Basın toplantısı için Meryl Streep; stilisti Micaela Erlanger eşliğinde, karakteri Miranda Priestly ile özdeşleşen Prada markasına ait kırmızı, modern bir takım tercih etti. Streep, bu görünümünü David Yurman imzalı aksesuarlarla ve kahverengi ince bir kemerle detaylandırdı.