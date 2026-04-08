Şeytan Marka Giyer 2'nin Seul prömiyerinde Meryl Streep ve Anne Hathaway'in kırmızı halı şıklığı
"Şeytan Marka Giyer" (The Devil Wears Prada) efsanesinin 20 yıl sonra gelen devam filmi için tanıtım organizasyonları Güney Kore’de sürüyor. 8 Nisan 2026 tarihinde Seul’deki etkinliklere katılan başrol oyuncuları Meryl Streep ve Anne Hathaway hem basın toplantısında hem de galada, karakterlerinin güncel stilini yansıtan seçimleriyle dikkat çekti.
KARAKTERLE ÖZDEŞLEŞEN STİL GÖRÜNÜMLERİ
Basın toplantısı için Meryl Streep; stilisti Micaela Erlanger eşliğinde, karakteri Miranda Priestly ile özdeşleşen Prada markasına ait kırmızı, modern bir takım tercih etti. Streep, bu görünümünü David Yurman imzalı aksesuarlarla ve kahverengi ince bir kemerle detaylandırdı.
Anne Hathaway, stilisti Erin Walsh’ın rehberliğinde; New York merkezli Vaquera imzalı kabarık kol detaylı beyaz bir üst ve siyah deri pantolonuyla modern bir görünüm sergiledi. Takılarında Bvlgari tercih eden oyuncu, stilini çarpıcı bir şekilde tamamladı.
MIRANDA PRIESTLY'NİN OTORİTER ÇİZGİSİ
Seul’de akşam gerçekleşen prömiyerde ise Meryl Streep, kesimi pelerin formunda olan siyah bir ceket ve geniş kemerli bir pantolon tercih etti. Streep’in görünümü; karakteri Miranda Priestly'nin otoriter tarzını yansıtan siyah kemik gözlükler ve altın rengi aksesuarlarla tamamlandı.