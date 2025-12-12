Sezonun trendi: Vurgulu omuzlar, vatkalı ceketler

Moda, güçlü silüetlere geri dönüş yapıyor ve bu dönüşümün başrolünde, 80’lerin ikonik imzası olan vatkalı omuzlar yer alıyor. Artık sadece iş hayatının ciddiyetini değil, modern kadının cesaretini ve duruşunu temsil eden vatkalı ceketler ve abartılı omuz detayları, bu sezonun en güçlü trendi olarak podyumlardan sokaklara iniyor...

Aybüke Sengir

Vurgulu omuzlar, anında bir özgüven ve otorite hissi verirken, vücut oranlarını dengeleyerek daha ince ve uzun bir silüet yaratıyor. Bu trendin yeniden yükselişi, sadece nostaljiye bir gönderme değil, aynı zamanda moda dünyasının 'power dressing' anlayışına olan ihtiyacını yansıtıyor. İşte sezonun en trend vatkalı ceketleri...

Vatkalı - Kruvaze vücuda oturan blazer

3.190 TL  

Gusto Anka Koleksiyonu Hakim Yaka Kadife Ceket - Lacivert

3.779,96 TL 

Melis Kaptanoğlu Kırmızı Krep Vatkalı Kadın Ceket

36.450 TL