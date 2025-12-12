Sezonun trendi: Vurgulu omuzlar, vatkalı ceketler

Vurgulu omuzlar, anında bir özgüven ve otorite hissi verirken, vücut oranlarını dengeleyerek daha ince ve uzun bir silüet yaratıyor. Bu trendin yeniden yükselişi, sadece nostaljiye bir gönderme değil, aynı zamanda moda dünyasının 'power dressing' anlayışına olan ihtiyacını yansıtıyor. İşte sezonun en trend vatkalı ceketleri...