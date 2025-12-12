Sezonun trendi: Vurgulu omuzlar, vatkalı ceketler
Moda, güçlü silüetlere geri dönüş yapıyor ve bu dönüşümün başrolünde, 80’lerin ikonik imzası olan vatkalı omuzlar yer alıyor. Artık sadece iş hayatının ciddiyetini değil, modern kadının cesaretini ve duruşunu temsil eden vatkalı ceketler ve abartılı omuz detayları, bu sezonun en güçlü trendi olarak podyumlardan sokaklara iniyor...
Vurgulu omuzlar, anında bir özgüven ve otorite hissi verirken, vücut oranlarını dengeleyerek daha ince ve uzun bir silüet yaratıyor. Bu trendin yeniden yükselişi, sadece nostaljiye bir gönderme değil, aynı zamanda moda dünyasının 'power dressing' anlayışına olan ihtiyacını yansıtıyor. İşte sezonun en trend vatkalı ceketleri...
