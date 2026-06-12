Shakira, Dünya Kupası’nda 2006'dan 2026'ya ne giydi?
Shakira, 2026 FIFA Dünya Kupası’nın açılış seremonisinde sahne aldı. Şarkıcı, Bu yılla birlikte toplamda 5. kez Dünya Kupası sahnesine çıkmış oldu. Peki, Shakira, geçmişten günümüze ne giydi?
2006 Almanya: Etnik Boho ve "Hips Don't Lie" Ateşi
Shakira’nın kupa tarihini başlatan o ilk efsane an… Almanya’daki final öncesi sahneye çıktığında, üzerinde tam anlamıyla kendi köklerini ve Lübnan-Kolombiya esintilerini taşıyan boho-şik bir tasarım vardı.
Stil Kodları: Nar çiçeği kırmızısı ve altın sarısı tonlarında, üzeri el işçiliği boncuklarla bezeli büstiyeri, kalçalarını vurgulayan uçuş uçuş etnik eteğiyle eşleştirmişti.
Aksesuar & Saç: Sıfır makyaj illüzyonu yaratan duru güzelliği, tamamen doğal bırakılmış dalgalı saçları ve yalın ayak dansıyla büyülemişti.
2010 Güney Africa: Roberto Cavalli İmzalı Bir Vahşi Yaşam Manifestosu
Milyarları peşinden sürükleyen "Waka Waka" dönemi, Shakira’nın stil evriminde lüks modanın kapılarını sonuna kadar araladığı an oldu. Ünlü tasarımcı Roberto Cavalli, Shakira için turnuvanın ruhunu yansıtan özel bir parça tasarladı.
Stil Kodları: Afrika’nın etnik dokusundan ilham alan zebra desenli tulum, mat siyah ipek püsküllerden oluşan pencereli (cut-out) bir etekle tamamlanmıştı.
Aksesuar & Saç: Bileklerindeki el yapımı ahşap ve boncuk bilezikler, yüksek enerjisiyle tam bir kabile kraliçesi aurası yayıyordu.
2014 Brezilya: Kırmızı Lateks ve Heykelsi Çizgiler
Brezilya’daki kapanış töreninde Shakira, etnik çizgilerden sıyrılıp çok daha modern ve heykelsi bir silüetle karşımıza çıktı.
Stil Kodları: Vücudunu bir sarmaşık gibi saran, şerit pencerelerle tasarlanmış korakor kırmızı pullu elbisesi adeta göz alıcıydı. Geometrik kesimlerin lateks ve pul dokusuyla birleştiği bu tasarım, onun sahne hakimiyetini ve olgun feminen gücünü ilan ediyordu.
2024 Copa América: Miami’de Safir Işıltısı ve Avangart Feminenlik
Shakira’nın futbol dünyasını sarsan o muazzam beşli serisinin en unutulmaz halkalarından biri, 2024 yılında Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen Copa América finaliydi. İlk kez bir Amerika Kupası’nda devre arası şovunu başlatan isim olan Kolombiyalı kraliçe, adeta Super Bowl esintili devasa bir görsel şölen sundu.
Stil Kodları: Şarkıcı, bu tarihi gece için fütüristik çizgiler taşıyan, tamamen safir gümüşü pullarla kaplı iki parçalı ikonik bir tasarım seçti. Vücudunu bir zırh gibi saran metalik büstiyeri ve hareket ettikçe ışığı yansıtan, asimetrik kesim mini eteğiyle sahnede adeta bir parıltı seli yarattı.
Aksesuar & Saç: Kostümünü tamamlayan aynı tonlardaki gümüş diz üstü çizmeleri, onun o güçlü ve ritmik dans adımlarını daha da heykelsi kılıyordu. Saçlarında ise köklerine sadık kaldığı, asil ve hacimli kumral dalgalar hakimiyetini koruyordu.