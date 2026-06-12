Shakira, Dünya Kupası’nda 2006'dan 2026'ya ne giydi?

2024 Copa América: Miami’de Safir Işıltısı ve Avangart Feminenlik

Shakira’nın futbol dünyasını sarsan o muazzam beşli serisinin en unutulmaz halkalarından biri, 2024 yılında Miami’deki Hard Rock Stadyumu’nda gerçekleşen Copa América finaliydi. İlk kez bir Amerika Kupası’nda devre arası şovunu başlatan isim olan Kolombiyalı kraliçe, adeta Super Bowl esintili devasa bir görsel şölen sundu.

Stil Kodları: Şarkıcı, bu tarihi gece için fütüristik çizgiler taşıyan, tamamen safir gümüşü pullarla kaplı iki parçalı ikonik bir tasarım seçti. Vücudunu bir zırh gibi saran metalik büstiyeri ve hareket ettikçe ışığı yansıtan, asimetrik kesim mini eteğiyle sahnede adeta bir parıltı seli yarattı.

Aksesuar & Saç: Kostümünü tamamlayan aynı tonlardaki gümüş diz üstü çizmeleri, onun o güçlü ve ritmik dans adımlarını daha da heykelsi kılıyordu. Saçlarında ise köklerine sadık kaldığı, asil ve hacimli kumral dalgalar hakimiyetini koruyordu.