Sokak stili: Sportif, joker ve fonksiyonel şişme yelekler

Hazırlayan: Baran Alışkan

İki zıt mevsimin vazgeçilmezlerini aynı potada eritme mevsiminde, yani sonbahardayız. Bir tarafta rüzgarı hissettiren, alabildiğine sade, tek parça görünümler, diğer taraftaysa kat kat eşleştirilmiş birçok parça ve sımsıcak bir bütün...

Nostalji perilerinin kulağına çalınan son dilek, yelekler olmalı ki bu mevsim yeniden dönüşü resmileşti. Belki de hiç gitmemişti. Saklı bir hazine gibi ortaya çıkan farklı renk ve tarzda yelekler vitrinleri süslüyor ve bize doğru parçayı seçmek düşüyor. Şişme yelekler, kendisine atanan cinsiyet rollerini yok sayarak çekici ve çoktan seçenekli halleriyle radarımızda. Dengesiz sıcaklıklarla mücadele için en doğru seçim olacak yelekler, keten gömlekli sıcak yazdan bir sonraki ve gösterişli paltolu soğuk kıştan bir önceki durak olarak bir geçişi temsil ediyor.

Sınırlarda gezen bu dönemde elbiseler, etekler, sweatshirt’ler ve kazaklarla birlikte kullanılabilecek bir joker. Spor ya da casual görünümünüze kolayca ekleyebileceğiniz gerçek bir takım oyuncusu. Sportif görünüm onun için bir kader; ama şık taytlar, jogger ve jean’lerle birlikte klasik görünümün anahtarı da olabilir. Deri görünümlü yeleklerin tek başına bir yıldız olduğunu da unutmayın. Vücuda oturan bir model yerine oversize bir seçenekle modern bir görünüme kavuşmak da mümkün. Malum, son zamanlarda trendin oversize olanı makbul. Belki de tercihiniz yalnızca yelek olabilir…

Neyse bu fikri unutun, üşütürsünüz. Her renkte, farklı kumaş seçenekleriyle ve boylarıyla kararsız trend avcılarının uykusunu kaçıracak şişme yelekler vitrinlerde ve her yerde. Bir sonraki yıldız parça ise şu an muhtemelen aramızda. Gözünüzü dört açın!

