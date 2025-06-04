Something Beautiful: Miley Cyrus'tan yeni albüm yeni tarz

Miley Cyrus, merakla beklenen dokuzuncu stüdyo albümü 'Something Beautiful'u hayranlarıyla buluşturdu. Columbia Records etiketiyle yayınlanan bu yeni çalışma, Cyrus'ın müzikal yolculuğunda taze bir soluk ve olgunlaşmanın izlerini taşıyor. Albüm, sadece müziğiyle değil, Cyrus'ın tanıtım sürecinde sergilediği 5 farklı ve dikkat çekici kombiniyle de moda dünyasında ses getirdi.

Miley Cyrus, 'Something Beautiful' albümü boyunca yaptığı her görünümle adeta bir stil ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Farklı tasarımcılarla işbirliği yaparak oluşturduğu bu beş özel kombin, albümün ruhunu ve Cyrus'ın çok yönlülüğünü yansıtıyor.