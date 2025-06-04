Something Beautiful: Miley Cyrus'tan yeni albüm yeni tarz
Miley Cyrus, yeni stüdyo albümü Something Beautiful ile hem müzik hem de moda dünyasına bomba gibi düştü. Albüm müzikal yönüyle Cyrus'un "Şimdi benim müzik zevkimi dinleyin" mottosunu vurgularken, albüm tanıtımında büründüğü beş farklı görünüm ise moda dünyasında yankı yarattı.
Miley Cyrus, merakla beklenen dokuzuncu stüdyo albümü 'Something Beautiful'u hayranlarıyla buluşturdu. Columbia Records etiketiyle yayınlanan bu yeni çalışma, Cyrus'ın müzikal yolculuğunda taze bir soluk ve olgunlaşmanın izlerini taşıyor. Albüm, sadece müziğiyle değil, Cyrus'ın tanıtım sürecinde sergilediği 5 farklı ve dikkat çekici kombiniyle de moda dünyasında ses getirdi.
Miley Cyrus, 'Something Beautiful' albümü boyunca yaptığı her görünümle adeta bir stil ikonu olduğunu bir kez daha kanıtladı. Farklı tasarımcılarla işbirliği yaparak oluşturduğu bu beş özel kombin, albümün ruhunu ve Cyrus'ın çok yönlülüğünü yansıtıyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Bu kapak fotoğrafının arkasındaki hikaye, Miley'nin son birkaç yılda yaşadığı kişisel ve sanatsal dönüşümü yansıtıyor. Aşırı dışa dönük, asi ve sürekli gündemde olan imajından sıyrılarak, kendi iç dünyasına dönme ve ruhsal bir denge bulma arayışını temsil ediyor.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
Miley Cyrus'ın tarzı, her zaman müziğinin bir uzantısı olmuştur. "Something Beautiful" ile birlikte gelen değişim, sadece ses duvarında değil; sanatçının sahne duruşunda, kliplerinde ve genel imajında da belirgin bir şekilde hissediliyor.
Miley, yeni tarzıyla fotoğraflarını şahsi Instagram hesabından paylaşmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcıya en çok 'külotlu çorap sana çok yakıştı' şeklinde yorumlar geliyor.