Sonbahar gardırobunun sürpriz parçası: "Sneaker Mules”
Tam her ayakkabı trendini gördüğümüzü düşünürken, sneaker terlikler sessizce sahneye çıktı. Zahmetsiz, beklenmedik ve şaşırtıcı derecede şık olan bu modeller; babetler fazla narin, botlar ise fazla ağır geldiğinde tercih edilecek ayakkabılar arasında yerini aldı. Bu sezon, sokak stilinde en çok rastlanan sonbahar trendlerinden biri olmaya aday. İşte sizin de deneyebileceğiniz sneaker mules modelleri...
Sneaker terlikler aslında tamamen yeni sayılmaz. İlk olarak 90’ların sonu ve 2000’lerin başında, Nike ve Reebok gibi markaların bağcıksız, arkası açık spor ayakkabılar denemesiyle ortaya çıktılar. Aradan geçen on yılların ardından Miu Miu ve Maison Margiela x Salomon gibi lüks markalar bu silueti yeniden yorumladı. Eğlenceli renk kombinasyonları, uyumsuz bağcıklar ve alçaltılmış tabanlarla tasarlanan bu modeller, artık yalnızca ilginç bir deney değil, gerçek bir stil parçası haline geldi.
Pinterest @bitsyjfee
Şimdi ise bu görünüm ana akım haline geldi. Dolce Vita’dan Alohas’a, Steve Madden’a kadar birçok marka kendi versiyonunu piyasaya sürdü. Sneaker giymekten çekinenler için etek ve elbiselerle kolayca uyum sağlayan şık bir hibrit; sneaker tutkunları içinse pantolon-sneaker kombinasyonuna yumuşak ama yön gösterici bir güncelleme sunuyor.
Pinterest @noritotaro
Stil oluştururken sneaker terlikleri, tıpkı diğer spor ayakkabılar gibi düşünebilirsiniz. Şık bir çorapla giyip tayt veya bol kesim kotlarla kombinleyerek sade ve rahat bir görünüm yakalayabilirsiniz. Daha şık bir stil mi arıyorsunuz? Onları babetin daha sportif kuzeni gibi düşünün ve kalın dokulu bir kazakla, midi boy etekle eşleştirin. Bu hibrit siluetin güzelliği de burada: Hem sportif hem de sofistike bir tarzı bir araya getirerek size her iki dünyanın en iyisini sunar. İşte sizin de deneyebileceğiniz sneaker mules modelleri...
Pinterest @shopjandgcompany
Marc Jacobs - Sneaker mule