Sonbahar gardırobunun sürpriz parçası: "Sneaker Mules”

Stil oluştururken sneaker terlikleri, tıpkı diğer spor ayakkabılar gibi düşünebilirsiniz. Şık bir çorapla giyip tayt veya bol kesim kotlarla kombinleyerek sade ve rahat bir görünüm yakalayabilirsiniz. Daha şık bir stil mi arıyorsunuz? Onları babetin daha sportif kuzeni gibi düşünün ve kalın dokulu bir kazakla, midi boy etekle eşleştirin. Bu hibrit siluetin güzelliği de burada: Hem sportif hem de sofistike bir tarzı bir araya getirerek size her iki dünyanın en iyisini sunar. İşte sizin de deneyebileceğiniz sneaker mules modelleri...

Pinterest @shopjandgcompany