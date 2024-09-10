Stilistlere göre bu sezon her yerde göreceğiniz 6 sonbahar ayakkabı trendi

Real Simple'da yer alan habere göre Moda uzmanı Zanna Roberts Rassi, "Ayakkabılar her kıyafetin temelidir ve insanların pratik ve sağlam ama yine de şık ayakkabılara yöneldiğini gördük," diyor. Bu Sonbahar, loafer ve spor ayakkabı gibi klasik temel parçaların yanı sıra diz üstü çizmeler gibi daha cesur stillerin de hakim olduğu ayakkabı trendleri görüyoruz. Afterpay şirketine göre, vintage diz üstü çizmeler ve kalın loafer'lar, daha soğuk aylara hazırlık olarak satışlarda şimdiden fırladı. Trendlere bir göz attık ve yaklaşan sonbahar sezonu için en şık ayakkabıları bir araya getirmek üzere bu yılın Sonbahar/Kış podyumlarını inceledik .