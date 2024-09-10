Stilistlere göre bu sezon her yerde göreceğiniz 6 sonbahar ayakkabı trendi
Her yıl, mevsimler değiştikçe, stil de onunla birlikte değişir. Daha soğuk havalar yaklaşırken, kazakları, battaniyeleri ve sıcaklıklar düştüğünde bizi sıcak tutacak çizmeler gibi rahat şeyleri çıkarmanın zamanı geldi. İşte stilistlere göre bu sezon her yerde göreceğiniz 6 sonbahar ayakkabı trendi..
Real Simple'da yer alan habere göre Moda uzmanı Zanna Roberts Rassi, "Ayakkabılar her kıyafetin temelidir ve insanların pratik ve sağlam ama yine de şık ayakkabılara yöneldiğini gördük," diyor. Bu Sonbahar, loafer ve spor ayakkabı gibi klasik temel parçaların yanı sıra diz üstü çizmeler gibi daha cesur stillerin de hakim olduğu ayakkabı trendleri görüyoruz. Afterpay şirketine göre, vintage diz üstü çizmeler ve kalın loafer'lar, daha soğuk aylara hazırlık olarak satışlarda şimdiden fırladı. Trendlere bir göz attık ve yaklaşan sonbahar sezonu için en şık ayakkabıları bir araya getirmek üzere bu yılın Sonbahar/Kış podyumlarını inceledik .
Klasik Loafer'lar
Hangi yıl olursa olsun veya nereye giderseniz gidin, loafer'lar her zaman harika bir seçimdir. Bu şık ayakkabılar bu sonbaharda resmen tekrar trend oldu ve kesinlikle sezon boyunca görülecek. İster ince ve hafif bir stil, ister donanıma sahip daha ağır bir taban tercih edin, loafer'lar her kıyafeti güzelleştirebilir.
Bilekte botlar
Bilek botlar gerçek bir sonbahar ayakkabısıdır ve bu sezon tekrar moda oldular. Topuklu botlar, düz botlar, Chelsea botları ve diğer birçok stil seçeneği arasında görünüşte sınırsız seçeneklerle, bilek botları günlükten şık olana her kıyafete mükemmel bir tamamlayıcıdır. Botlar kot pantolonlar, elbiseler, etekler veya elbise pantolonlarıyla kolayca eşleştirilebilir, böylece nereye giderseniz gidin trend olursunuz.
Diz Üstü Çizmeler
Bilek botlarının sarsılmaz popülaritesine rağmen, bu sezon diz üstü ve diz üstü botlarla bir adım öteye geçmekten korkmayın. Uzun botlar bu yıl her yerde trend ve birçok temel gardırop parçasıyla iyi gidiyor. Stilist Catherine Bibeau, "Mini elbiseler ve dar kot pantolonlarla güzel ve kusursuz bir şekilde eşleşerek bizi 2000'lerin başına geri götürüyorlar" diyor. İster deri ister süet olsun, bir çift diz üstü bot görünümünüze bir dokunuş cazibe katabilir.