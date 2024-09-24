Stilistlere göre her yerde göreceğiniz 9 sonbahar elbise trendi

2. Bohem Şıklığı

Boho modası 2024 sonbaharının en büyük stil trendlerinden biri. Martinez, "Paris Moda Haftası Sonbahar/Kış 2024 podyumlarında çok sayıda dantel, püsküllü ve fırfırlı elbise ve Londra Moda Haftası Sonbahar/Kış 2024 podyumlarında muhteşem makrome elbiseler gördük" diyor.

Musial, "Topraklanmış ama yine de asi bir görünüm için kalın çizmelerle eşleştirilen çok sayıda maksi elbise görüyoruz" diyor. "Zimmermann ve Etro gibi tasarımcılar, sosyal medyada da yankı uyandıran bu trendi benimsedi ve Pernille Teisbaek gibi etkili isimler, romantik, uçuşan bir maksiyi sağlam çizmelerle eşleştirmenin yumuşaklık ve gücün mükemmel bir şekilde bir araya gelmesini sağladığını ve sonbahar katmanları için ideal olduğunu gösterdi" diyor.