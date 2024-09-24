Stilistlere göre her yerde göreceğiniz 9 sonbahar elbise trendi
Hayvan desenlerinden mini elbiselere, bohem stilden pul ve paletlere sonbahar elbise koleksiyonuna hoş geldiniz. Yazımızda en sevdiğiniz sonbahar ceketleriniz ve paltolarınızla zahmetsizce kombinleyebileceğiniz çeşitli mevsime uygun elbiseleri bulacaksınız.
Sonbahar giyim kuralları deri ceketler, bol miktarda denim ve rahat kazaklar gerektirir, ancak elbiseleri de hemen gözden çıkarmayın.
Podyumdan, kırmızı halıdan ve sosyal gezilerden ipuçları alarak, stilistlerden sezonun en büyük sonbahar elbise trendlerinden bazılarını vurgulamalarını istedik. Leopar deseninden payetler ve dokulara, Peter Pan yakalarından mini elbise silüetlerine kadar, herkes için biraz bir şeyler var.
1. Hayvan Desenleri
Hayvan desenleri bu sonbaharda da olmazsa olmazlardan biri ve leopar deseni ön planda.
Leather Skin Shop'un stilisti, tasarımcı ve kurucu ortağı Peter Martinez, "Bu trendin elbise trendi döngüsünde ebedi bir etkisi var gibi görünüyor" diyor . "İnek derisi, yılan, zebra veya leopar gibi hayvan desenleri, lüks tasarımcılardan hızlı moda perakendecilerine kadar elbise koleksiyonlarında yer aldı. Neredeyse her moda tutkununun dolabında en az bir leopar desenli elbise vardır ve buna 'yeni nötr' adını verirler."
2. Bohem Şıklığı
Boho modası 2024 sonbaharının en büyük stil trendlerinden biri. Martinez, "Paris Moda Haftası Sonbahar/Kış 2024 podyumlarında çok sayıda dantel, püsküllü ve fırfırlı elbise ve Londra Moda Haftası Sonbahar/Kış 2024 podyumlarında muhteşem makrome elbiseler gördük" diyor.
Musial, "Topraklanmış ama yine de asi bir görünüm için kalın çizmelerle eşleştirilen çok sayıda maksi elbise görüyoruz" diyor. "Zimmermann ve Etro gibi tasarımcılar, sosyal medyada da yankı uyandıran bu trendi benimsedi ve Pernille Teisbaek gibi etkili isimler, romantik, uçuşan bir maksiyi sağlam çizmelerle eşleştirmenin yumuşaklık ve gücün mükemmel bir şekilde bir araya gelmesini sağladığını ve sonbahar katmanları için ideal olduğunu gösterdi" diyor.
3. Okul stili
Adına ne derseniz deyin -üniversite stili, hazırlık okulu modu veya country club şıklığı- sonbahar elbise trendleri züppe havasını benimsiyor. Informa Markets'ın başkan yardımcısı kadın giyim tahmincisi Jordan Rudow , "Pli ve yakalı elbiseler ve etekler giderek daha popüler hale geliyor. Rahat hafta sonları için mükemmel ve ofis kıyafetleriyle de güzelce uyum sağlıyor." diyor Martinez, ayrıca Peter Pan yakasının yeniden ortaya çıkışına da dikkat çekiyor.