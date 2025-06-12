2025 yaz oje trendi: Tüm yaz boyunca kullanmak isteyeceğiniz 9 tırnak rengi
Yaz mevsimi tam anlamıyla kapıyı çalmak üzere; bu da güneşli brunch’lar, havuz keyfi, belki birkaç seyahat ve tüm bu etkinliklerde manikürünüzü sergilemek için bolca fırsat demek! Haziran ayının en popüler oje trendlerine baktığımızda, sıcak tonlar öne çıkıyor: tereyağı sarısı ve bebek pembesi gibi yumuşak renklerin yanı sıra, Cajun karidesi tonları veya ışıltılı siyah gibi beklenmedik renkler de oldukça revaçta. İşte 2025 yazına damga vuracak oje renk trendleri...
1. Dondurma Beyazı
Yumuşak, hafif kremsi ve yarı şeffaf bir beyaz tonu. Yaz günlerinde eriyen vanilyalı dondurmaya benziyor. Parlak beyaz kadar sert değil, bu da onu daha kullanışlı ve zarif bir seçenek haline getiriyor. Tıpkı vanilyalı dondurma gibi, klasik ve her şeyle uyumlu.
2. Bebek Pembesi
Yazın ayının olmazsa olmazı yumuşak pembe tonu. Bu renk “feminen, şık ve ışıltılı.” Gösterişsiz ama zarif bir tercih.
3. Fuşya
Pembe sevip biraz daha dikkat çekici bir şey arayanlara hitap eden fuşya, enerjik ve güçlü bir duruş sergiliyor. Yaz akşamları, teras brunch’ları ya da dikkat çekmek istediğiniz her an için mükemmel.
4. Tiffany Mavisi
İkonik mücevher tonlarından biri olan bu parlak mavi, güneş ışığında parlar ve bronz tene mükemmel uyum sağlar. Beyaz keten, kot ve yazlık kıyafetlerle harika bir hava katar.