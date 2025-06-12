2025 yaz oje trendi: Tüm yaz boyunca kullanmak isteyeceğiniz 9 tırnak rengi

1. Dondurma Beyazı

Yumuşak, hafif kremsi ve yarı şeffaf bir beyaz tonu. Yaz günlerinde eriyen vanilyalı dondurmaya benziyor. Parlak beyaz kadar sert değil, bu da onu daha kullanışlı ve zarif bir seçenek haline getiriyor. Tıpkı vanilyalı dondurma gibi, klasik ve her şeyle uyumlu.