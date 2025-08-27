2025 yaz trend pusulası: Boho, puantiye, marin ve pastel

Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından

Hazırlayan: Merve Güreş

Marin Şıklığı

Tekne stili pontondan podyuma, oradan da şehre indi…

Moschino’nun başı çektiği bu denizcilik temalı tasarımlar bu yaz sık sık karşımıza çıkacak. Çapa desenleri, altın düğmeler ve çizgili parçalarla yaratılan bu stil hem deniz kenarında hem şehirde zamansız bir görünüm sunuyor.