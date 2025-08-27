2025 yaz trend pusulası: Boho, puantiye, marin ve pastel
Sezonun ruhunu yakalamanın en zahmetsiz yolu, sizin için derlediğimiz dört güçlü stili incelemek. Boho stilin özgür tavrı, puantiyenin çekiciliği, marin çizgilerin cazibesi ve pastel tonların yumuşak dokunuşuyla stil dozunuzu yükseltmeye hazır olun!
Elele Temmuz - Ağustos 2025 sayısından
Hazırlayan: Merve Güreş
Marin Şıklığı
Tekne stili pontondan podyuma, oradan da şehre indi…
Moschino’nun başı çektiği bu denizcilik temalı tasarımlar bu yaz sık sık karşımıza çıkacak. Çapa desenleri, altın düğmeler ve çizgili parçalarla yaratılan bu stil hem deniz kenarında hem şehirde zamansız bir görünüm sunuyor.
Paco Rabanne
HUI
Coperni