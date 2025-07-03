2025 yılının en top trendleri: Moda, yemek, mekan, makyaj, dizi...

1. Margiela'nın Tabi ayakkabıları

Bu ayakkabılar ilk kez 1988’de podyumda boy gösterdiğinde moda dünyasında iz bıraktı. Bu tasarım ayakkabılar hem insani hem de adeta hayvanvari bir forma sahip ve sanat meraklılarından ünlülere kadar pek çok kişide hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

2025 yılında da 'cool' bir hava yakalamaya çalışan estetik düşkünleri ve stil sahibi gençler için hâlâ bir statü sembolü haline geldi. Tabi ayakkabıların flatleri, botları, topukluları, türlü çeşidi var. 2025'te sokak modasında da görür olduk.