2025 yılının en top trendleri: Moda, yemek, mekan, makyaj, dizi...
Sosyal medya dünyası hızla evrim geçirmeye devam ederken, markalar, içerik üreticileri ve pazarlamacılar için yeni fırsatlar da beraberinde geliyor. 2025 yılında sosyal medya trendlerinin; marka ve içerik stratejilerini yepyeni bir seviyeye taşıması, kitlelerin dikkatini daha sofistike yollarla çekme imkânı sunması bekleniyor. 2025 yılında ocak ayından bu zamana kadar modadan yemeğe kadar en görünür olmuş trendleri sizler için derledik.
1. Margiela'nın Tabi ayakkabıları
Bu ayakkabılar ilk kez 1988’de podyumda boy gösterdiğinde moda dünyasında iz bıraktı. Bu tasarım ayakkabılar hem insani hem de adeta hayvanvari bir forma sahip ve sanat meraklılarından ünlülere kadar pek çok kişide hayranlık uyandırmaya devam ediyor.
2025 yılında da 'cool' bir hava yakalamaya çalışan estetik düşkünleri ve stil sahibi gençler için hâlâ bir statü sembolü haline geldi. Tabi ayakkabıların flatleri, botları, topukluları, türlü çeşidi var. 2025'te sokak modasında da görür olduk.
2. Dubai çikolatası
Gurme çikolataların dünyası bu sene yeni bir yıldız kazandı: Dubai Çikolata. Kremalı fıstık ve çıtır künefenin birleşimini içeren Dubai'de ortaya çıkan bu çikolata hızla uluslararası beğeni kazandı.
Her şey, Dubai Çikolatayı keşfeden ve sosyal medyada bundan övgüyle bahseden birkaç yiyecek etkileyicisiyle başladı. Herkesin evlerinde denediği bu çikolata artık son demlerini yaşıyor.
3. Bu yılın dikkat çeken trendlerinden birisi de: Labubular!
Sosyal medyayı kasıp kavuran, kimi zaman lüks çantaların vazgeçilmez aksesuarı, kimi zaman ise vitrinlerin gözde koleksiyon ürünü olarak karşımıza çıkan Labubu bebek, dünya çapında adeta bir fenomen haline geldi.
Paris Erkek Moda Haftası'nda çanta charm'ı olarak da karşımıza çıktı. Global bir tutku olan bu bebekler saniyeler içinde tükeniyor.
4. Matcha
Matcha başlangıçta birinci sınıf, yüksek kaliteli, pahalı bir çay türü olarak içilmeye başladı. Daha sonra parlak yeşil renk, hem gurmelerin hem de sağlıklı yaşam tutkunlarının dikkatini çekti ve yeni parlak yeşil içeceği denemeye yönelik bir artışa yol açtı.
Matcha, Çin ve Japonya gibi yerlerde yüzyıllardır popüler olsa da, ABD'de ve dünyanın geri kalanında popülaritesi ancak yakın zamanda arttı. Tiktok etkisiyle bu durum büyüdü ve evde herkes kendi Matcha’sını yapmaya başladı.