Algı değiştiren moda akımları

Bir günü diğerine uymayan moda sektöründe 2014 sıra dışı tarz ve akımların yılı olacak gibi...

Yazı: Gürcan Öztürk



Her yıl apayrı konseptler ve birbirinden değişik içeriklerin birleşimiyle karşımıza çıkmaya devam eden modacılar 2014'ü 'görülmemişin cazibesiyle boyamaya kararlı. İşte en yeni moda akımları ve masalsı öyküleri...



Kontrast sanatı

Siyah ve beyazın kusursuz dengesi. Yıllardır soylu zerafetin zirvesinden hiç inmeyen bu iki renk 2014 yılında cüretkar kontrastlarla birbirine karışarak yepyeni bir akımın esas rolleri oluyor. Siyahın baş döndüren, davetkar karanlık yönü, beyazın sade ve dingin yönüyle birleşip hünerli tasarımcıların ellerinde her sezon farklı yaşamlarda, farklı biçimlerde yeniden hayat bulmaya devam ediyor.



Hikayesi: Siyah ve beyazın valsi günün ilk ışıklarına kadar devam etse de onları uzaktan izleyen tangonun acısı onları bitirecekti. Tango ölecek, vals yorulacak ama siyahla beyazın aşkı hep devam edecekti.



Baş döndüren fırfırlar

Hortuma kapılmış Flamenko ustalarının çığlıklarındaki kıvrımlardan ilham alınarak dizayn edilen fırfırlar ‘Her an fırtınaya hazırlıklı olun.’ der nitelikte. Merak, korku ve adrenalin ile beslenen tasarımcılar ustaca hazırlanmış kombinleriyle sizi kasırganın tam ortasına davet ediyor. Fırtına dindikten sonra kendinizi Flamenko dansçılarının, matadorların arasında ya da Endülüs’te El Hamra’da bir yerlerde bulursanız şaşırmayın. Çünkü yaratıcı ellerdeki kıvrımlar ve fırfırlar bu yıl sizi geri çeviremeyeceğiniz bir maceraya dahil ediyor.



Hikayesi: Kasırgadan kurtulan çocuk cebindeki topacı çıkardı ve çevirmeye başladı. Ta ki kafasını kaldırıp dönen eteğiyle dans eden sarışın kızı görene kadar. Topaç dönüyordu, küçük çocuğun başını döndüren sarışın kız gibi.



Parlak, daha parlak

Kristal şeffaflığının merak uyandırıcı yönü yetenekli tasarımcıların ellerinde elmasları kıskandıracak kadar parlak bir şekilde hayat bulmaya devam ediyor. Çoğu tasarımcının tutkusu haline gelen şifon ayrıntılar ve ipekler bize peri masallarını anımsatsa da kristalize edilmiş öğelerin cezbedici gücü transparanlarla tamamlanarak her daim popüler kalmayı başarıyor. 2014 yılında ise İpek Yolundan gelen o kumaşlar tarih öncesi yaşamlardan kopup, inovatif – fütüristik bir biçimde parlamaya çoktan başladı bile.



Hikayesi: Buz dağından kesilen mavi bir elmas zarif bir madamın boynunda yaşarmış. Ama kapandığında camdan evin siyah tülleri elmas bin parçaya bölünmüş, kadının şeffaf gözyaşlarıyla beraber.