Bu ay radarımızı Miss Turkey 2006 yarışmasında birinci seçildikten sonra kariyer basamaklarını adım adım tırmanan, Merve Büyüksaraç’ın gardırobuna çevirdik.

Yazı: Gülru İncu



Stilinizi nasıl tanımlarsınız?

Sade şık ve feminen.



Sizi en iyi yansıttığını düşündüğünüz kıyafetler neler?

Kabarık etekleri ve diz hizasındaki kalem etekleri çok seviyorum. Özellikle yazın düz bir tişört veya askılı bir bluzla kombinlediğim zaman kendimi çok iyi hissediyorum. Farklı bluzlarla kombin yapabildiğiniz bu iki parça, kurtarıcı olabiliyor.



Her saat her yere rahatlıkla giyebileceğiniz, ‘gardırobumun kurtarıcı parçaları’ dediğiniz parçalar neler?

Jean, beyaz tişört ve stiletto asla vazgeçemeyeceğim şeyler diyebilirim. Onlarla bir ömür boyu mutlu ve şık yaşayabilirim. Rahatlık açısından ise günlük ayakkabılarda babet yerine loafer’lar tercihim.



Gardırobunuzda sınırsız sayıda olmasından asla rahatsızlık duymayacağınız şey ne?

Kesinlikle ayakkabı. Ayakkabı konusunda sanırım doyumsuzum. Çok sevdiğim birkaç marka var ve o markalara ait her renk ayakkabıya sahip olsam da yetmez. Artık eskisi kadar sık çanta almıyorum, çünkü pahalı marka bir çantanın iyi bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Hemen hemen her sezon aynı çantalardan üretildiği için asla modası geçmeyen klasik çantalar yıllarca kullanılabiliyor, dolayısıyla sürekli çanta almak zorunda hissetmiyorum kendimi. Çanta yatırımlarımı ayakkabıya çevirdim.



Günlük kıyafetlerinizde en çok neleri ya da hangi markaların ürünlerini tercih ediyorsunuz?

Günlük parçalar için Zara’dan çok alışveriş yapıyorum. Hem fiyatları hem kalitesi açısından sanırım artık herkesin bir numaralı tercihi. Jean’lerimde Jbrand ve Rag and Bone markaları favorilerim. Babet ve loafer’larda ise tercihim Louis Vuitton, Tory Burch ve Tods.



Yurt dışına çıktığınızda en çok nerelerden alışveriş yaparsınız?

İlk gittiğim mağazalardan biri Forever 21. Zara benzeri bir mağaza ama bluz ve gömlekleri çok daha başarılı. Yurt dışında genelde büyük markalara bakıyorum, Türkiye’ye gelmeyen pek çok model ve ayakkabıyı bulmak açısından iyi oluyor.



Makyaj masanızın vazgeçilmezi olan kozmetik ve cilt bakım ürünleri neler?

Cilt bakım ürünlerimin neredeyse hepsi Lancôme. Sadece makyaj temizleme suyu olarak Bioderma’dan çok memnunum. Makyaj malzemelerinde ise en çok Mac ve yine Lancôme’u tercih ediyorum. Günlük hayatta pek makyaj yapmıyorum o yüzden şeftali tonunda bir allık ve siyah bir maskara benim için yeterli. Sadece nemlendirici için Dr. Nader Saab’ın Caviar Protective Day Cream’inden asla vazgeçmem.