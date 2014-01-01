“Bedeninizi tanıyın ve öyle alışveriş yapın”

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Faik Sönmez’in baş tasarımcısı Sibel Aral, markanın yeni sezon detaylarını, renklerini, favorilerini anlattı.

Röportaj: Sinem Gürleyük



Faik Sönmez’in 2014 ilkbahar-yaz koleksiyonunu hazırlarken nelerden esinlendiniz ve ilham aldınız?

Sezon öyle renkli ve neşeli ki... Renkler ve desenler çok canlı. Esin kaynağım aslında her sezon aynı; bizi takip eden ve yeniliklere hemen uyum sağlayan müşterilerimiz. Tamamen onların yaşam tarzına ve rahatlığına göre bir koleksiyon hazırlıyorum.

Faik Sönmez kadınları bu yaz nasıl bir görünüme sahip olacak?

En dikkat çekici tema, çiçekler. Sorbe renkleri romantik modellerde görülecek. Porselen desenler, mavi-beyaz renk tonlarıyla, şık bir görüntü sergiliyor. Romantik görünümün en hoş materyali dantel, yine moda. Şeffaflık ve pilise detaylarda karşımıza çıkıyor. Bohem tarz, nakışlarda ve baskılarda önemli bir yer tutuyor. Monokrom sık görülüyor. Bu sezon çok eğlenceli bir tema daha var; cennet hissi veren renkler, palmiyeler, tropik kuşlar ve canlı çiçekler. Faik Sönmez kadını tüm bu görünümlere sahip olacak yaz boyu.

