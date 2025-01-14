Bir Beyoncé imzası: Assless Chaps (kalçayı açıkta bırakan pantolon) trendi

Şubat 2024'te bir Super Bowl reklamıyla country albümünü duyurduğunda Beyoncé'den zaten yeni bir stil dönemi bekleniyordu.

Diğer sanatçılar gibi (örneğin Taylor Swift), şarkıcı albüm çıkışı başında yeni bir görünümü benimsiyor. Örneğin Beyonce Rönesans albümü dönemi, uzaylıvari, metalik gümüş görünümlerle bir tarz benimsemişti.

Pratik olarak konuşursak, kesik pantolonlar işlevsel bir binicilik ekipmanıdır ve genellikle at binicileri tarafından ekstra bacak koruması için pantolonların üzerine giyilir. Ancak, her zaman iddialı giyinen Beyoncé, pantolon giymemeye karar verdi.

Mart 2024'te son albümünü çıkardığından beri, bodysuit'lerle kalçası açıkta pantolon giyiyor. Ve bu adeta onun imzası haline geldi. Şimdiye kadar albüm kapağı görsellerinde, dergi kapaklarında ve NFL devre arası performansında bu tarzda giyindi. Bunu Hollywood'un popüler pantolon giymeme trendine Batılı bir bakış açısı olarak düşünün.

Cesaretli rodeo stili, elbette Megan Thee Stallion ve Khloé Kardashian gibi isimlerin popoyu sergileyen görünümü benimsemesiyle bir trend başlattı. Beyonce, Cowboy Carter için turneye çıktığında muhtemelen trendi daha da hızlandıracaktır.

Hayranları bu trendi sabırla beklerken, işte Beyoncé'nin şık, popoyu ortaya çıkaran pantolonlarını giydiği beş zaman...