Bir Beyoncé imzası: Assless Chaps (kalçayı açıkta bırakan pantolon) trendi
Neredeyse her giydiği olay olan dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce, son zamanlarda 'Assless Chaps' yani kalçasını açıkta bırakan pantolon ya da tulumlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Gelin bu trendi başlatan Beyonce'in 'Assless Chaps' giydiği 5 zamana birlikte bakalım...
Şubat 2024'te bir Super Bowl reklamıyla country albümünü duyurduğunda Beyoncé'den zaten yeni bir stil dönemi bekleniyordu.
Diğer sanatçılar gibi (örneğin Taylor Swift), şarkıcı albüm çıkışı başında yeni bir görünümü benimsiyor. Örneğin Beyonce Rönesans albümü dönemi, uzaylıvari, metalik gümüş görünümlerle bir tarz benimsemişti.
Pratik olarak konuşursak, kesik pantolonlar işlevsel bir binicilik ekipmanıdır ve genellikle at binicileri tarafından ekstra bacak koruması için pantolonların üzerine giyilir. Ancak, her zaman iddialı giyinen Beyoncé, pantolon giymemeye karar verdi.
Mart 2024'te son albümünü çıkardığından beri, bodysuit'lerle kalçası açıkta pantolon giyiyor. Ve bu adeta onun imzası haline geldi. Şimdiye kadar albüm kapağı görsellerinde, dergi kapaklarında ve NFL devre arası performansında bu tarzda giyindi. Bunu Hollywood'un popüler pantolon giymeme trendine Batılı bir bakış açısı olarak düşünün.
Cesaretli rodeo stili, elbette Megan Thee Stallion ve Khloé Kardashian gibi isimlerin popoyu sergileyen görünümü benimsemesiyle bir trend başlattı. Beyonce, Cowboy Carter için turneye çıktığında muhtemelen trendi daha da hızlandıracaktır.
Hayranları bu trendi sabırla beklerken, işte Beyoncé'nin şık, popoyu ortaya çıkaran pantolonlarını giydiği beş zaman...
1. Beyonce'in Tamamen Amerikan Tarzı
Beyonce geçtiğimiz Mart ayında, "16 CARRIAGES" şarkısını tanıttığında yeni stil dönemini başlatan Cowboy Carter'ın gelişini duyurmuştu.
Amerikan tarzını yansıtan, uzun kollu bir tulum ve kalçasını gösteren pantolonlardan oluşan kırmızı, beyaz ve mavi deri bir kıyafet giydi. Üstüne bir kovboy şapkası ve botlar giydi. Böylece bu aksesuarlar da bu tarzın temel aksesuarları olmuştu.
2. Popoyu Açıkta Bırakan Tanga
Çoğu pantolon odaklı parçaları olsa da, Mayıs ayında binicilik ekipmanını bir tanga tulumla eşleştirerek yarı çıplak çıtayı yükseltti. Gri deri altları, sırtı açık, benzer tonlarda esnek bir tek parça ile eşleştirdi.
3. Yapay Elmas İşlemeli
25 Aralık'ta, Cécred kurucusu Baltimore Ravens ile Houston Texans (kendi takımı) arasındaki normal bir NFL maçını Beyoncé adeta şov yaptı. Netflix'te yayınlanan 13 dakikalık devre arası şovunda Lindsey James Show Clothing'den göz kamaştırıcı, tamamen beyaz bir parçayla sahne aldı.
Derin göğüs dekolteli tulumu, yapay elmaslarla kaplı bir paisley desenine sahipti. Benzer şekilde, pantolonları da aynı kıvrımlı ışıltılara sahipti ancak bağcıklı detaylar ve göz alıcı bir tokalı kemerle...Bir kez daha şapkası ve botları görünümün bir parçasıydı.