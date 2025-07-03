Bir gardırop klasiği beyaz atletler: Kadınlar için en iyi 16 beyaz atlet

Tıpkı cilt bakım rutininizdeki güvenilir bir nemlendirici gibi, bir kot ceket altında veya kot pantolon ve kısa topuklu ayakkabılarla eşleştirildiğinde kendinden emin bir şekilde tek başına durur.

Prada ve Loewe gibi tasarımcılar bu mütevazı parçaya lüks bir dokunuş katmış olsa da, sade atletler hava favori.

En iyi beyaz atletler için aşağıdaki seçkimize göz atabilirsiniz...