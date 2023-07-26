Bu 8 boncuklu çanta yazın en keyifli aksesuarları arasında

Yazın favorisi boncuklu çantalar, kıyafetinize eğlenceli bir hava katmak için biçilmiş birer kaftan. Günlük kullanım, akşam yemeği hatta düğünler için bile boncuklu çantalar, yazın deri veya süet çantaların yerine rahatlıkla geçebilir.

Popüler boncuklu çanta markası Susan Alexandra'nın kurucusu Susan Korn “Boncuklu, ışıltılı, göz alıcı bir çantanın kelimenin tam anlamıyla her şeye uyduğunu düşünüyorum. , "Akşam yemeğine çıkarken giydiğim çantayı spor salonuna da giyiyorum" diyor.

Boncuk malzemeleri camdan inciye, ahşaba ve ötesine uzanan geniş bir yelpazeye sahip olduğundan, Korn bazı boncuk stillerinin doğası gereği diğerlerinden daha gündelik olduğunu belirtiyor. “Bir parçayı gündüz veya geceye uygun yapacakken, öncelikle malzemelere bakıyorum” diyor. "Örneğin, tahtalar gündüz daha uygun ve incilerden yapılan çantalar daha şık bir duruma aitken püsküllü ve kristal yüklü çantalarımız kendilerini seksi bir akşam için uygun hale getiriyor."

Pek çok renkli ve dokulu seçenekle, boncuklu çantalar yazın içimizi açıyor ve bizi mutlu ediyor. Aşağıdaki favori boncuklu çanta stillerimizden 8 tanesini sizler için derledik....