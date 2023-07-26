Bu 8 boncuklu çanta yazın en keyifli aksesuarları arasında
Tüm maksimalistlere sesleniyorum: Hala basitlik ve sadelikten hoşlanmıyorsanız, görünüşünüzü bir adım öteye taşımak için bazı eğlenceli aksesuarlar tam size göre. Yazımızda favori boncuklu çanta stillerimizden 8 tanesini bulabilirsiniz...
Yazın favorisi boncuklu çantalar, kıyafetinize eğlenceli bir hava katmak için biçilmiş birer kaftan. Günlük kullanım, akşam yemeği hatta düğünler için bile boncuklu çantalar, yazın deri veya süet çantaların yerine rahatlıkla geçebilir.
Popüler boncuklu çanta markası Susan Alexandra'nın kurucusu Susan Korn “Boncuklu, ışıltılı, göz alıcı bir çantanın kelimenin tam anlamıyla her şeye uyduğunu düşünüyorum. , "Akşam yemeğine çıkarken giydiğim çantayı spor salonuna da giyiyorum" diyor.
Boncuk malzemeleri camdan inciye, ahşaba ve ötesine uzanan geniş bir yelpazeye sahip olduğundan, Korn bazı boncuk stillerinin doğası gereği diğerlerinden daha gündelik olduğunu belirtiyor. “Bir parçayı gündüz veya geceye uygun yapacakken, öncelikle malzemelere bakıyorum” diyor. "Örneğin, tahtalar gündüz daha uygun ve incilerden yapılan çantalar daha şık bir duruma aitken püsküllü ve kristal yüklü çantalarımız kendilerini seksi bir akşam için uygun hale getiriyor."
Pek çok renkli ve dokulu seçenekle, boncuklu çantalar yazın içimizi açıyor ve bizi mutlu ediyor. Aşağıdaki favori boncuklu çanta stillerimizden 8 tanesini sizler için derledik....
1- Siyah Boncuklu Mini El Çantası - Addax - 279,50 TL
Bu boncuklu çapraz askılı çanta, sadece günlük eşyaları taşımak için mükemmel bir parça. İster elinizde taşıyın ister çapraz olarak kullanın, boncuklu çanta kullanmak istiyor fakat çok da süslü olsun istemiyorsanız bu çanta sizin için ideal bir tercih olacaktır.
2- Kristal Taşlı Bite Boncuk Çanta – Ava Villain - 2.200 TL
Bu rengarenk kristal boncuklu çantalar kendinizi kesinlikle daha iyi hissetmenizi sağlayacak! Tek kötü tarafı bu üç iç açan renkten hangisini tercih edeceğinize karar vermek…
3- Boncuklu Mini Çanta - Mango - 999 TL
Uzun bir kışın ardından bu iç açıcı boncuklu çanta, size kullanımı kolaylığı ve çok havalı bir kombin sağlayacak.