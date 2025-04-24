Bu sezon her yerde göreceğiniz 7 ilkbahar ceket trendi

4. Barn Ceketi

Bu baharda çok daha fazla "sessiz lüks" moda göreceğiz ve klasik ahır ceketi bu trende mükemmel bir şekilde uyuyor. Bir ahır ceketi, genellikle yüksek kaliteli malzemelerle üretilen ve uzun süre dayanması amaçlanan zamansız bir parçadır. Ahır ceketleri hafiftir, genellikle kadife kontrast yaka ile kapitone edilir.

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