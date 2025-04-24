Bu sezon her yerde göreceğiniz 7 ilkbahar ceket trendi
İlkbahar her zaman giyilmesi en zor mevsimdir. Genellikle ilkbahar parçası hafif bir cekettir; gün boyunca giyip çıkarmak kolaydır. Önümüzdeki birkaç ay boyunca her yerde göreceğiniz bu yedi 2025 ilkbahar ceket trendinden biriyle görünümünüzü güncel tutun.
1. Penny Lane Ceket
70'ler geri döndü! Ama gerçekten hiç gittiler mi? Bu baharda her yerde göreceğiniz en son ceket trendi Penny Lane ceketi. Penny Lane ceketleri ve paltoları kürk süslemelidir ve genellikle daha yıpranmış görünümlüdür, 1970'lerin vintage'ına bir gönderme yapar.
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2. Bouclé Ceket
Zarafet saçan bir parça arıyorsanız daha fazla aramayın. Bouclé ceketin dokusu çoğu kıyafete biraz sofistikelik ve lüks katıyor. “Bouclé ceketler modern bir dokunuşla geri dönüşün en üst noktasıdır; süper şık ama aynı zamanda çılgınca çok yönlüdür, bu yüzden baharın vazgeçilmezidir.
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3. Süet Blazer
Süet blazer, zarafet ve konforun en üst düzey karışımıdır ve onu bahar gardırobunun hit parçası yapar. Özellikle koyu çikolata, ten rengi veya bordo tonları harika bir görünüm sunuyor.
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4. Barn Ceketi
Bu baharda çok daha fazla "sessiz lüks" moda göreceğiz ve klasik ahır ceketi bu trende mükemmel bir şekilde uyuyor. Bir ahır ceketi, genellikle yüksek kaliteli malzemelerle üretilen ve uzun süre dayanması amaçlanan zamansız bir parçadır. Ahır ceketleri hafiftir, genellikle kadife kontrast yaka ile kapitone edilir.
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