Bu sonbaharda göreceğiniz 6 mont ve ceket trendi

Leopar Desen

Bu yaz leopar desenli trendi benimsediyseniz (hayat boyu hayranıysanız, sizi de görüyoruz), bu görünümün hala güçlü bir şekilde devam ettiğini ve 2024 sonbahar podyumlarında göze çarpan ceketlerde ve paltolarda göründüğünü bilmek sizi mutlu edecektir. Bunu yaparken, daha da cesur bir görünüm için uyumlu bir çanta veya şapka ekleyin.