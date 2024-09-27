Bu sonbaharda göreceğiniz 6 mont ve ceket trendi
Sonbahar 2024 podyumları bize denim ceketlerden leopar desenli iddialı ceketlere kadar yeni ceket ve palto stillerinin ön izlemesini sundu. 2024 sonbaharında en iyi palto ve ceket trendini keşfetmek için okumaya devam edin.
Parkalar (Barn Coat)
Londra Moda haftasındaki parkalar sokak stilinde bir zafer kazandı ve bunun iyi bir nedeni var. İş kıyafetlerinden ilham alan bu ceketler hemen hemen her şeyin üzerine giyilebilir. Elbiseler, takım elbiseler, pantolonlar, aklınıza ne gelirse o kıyafetlere ekstra bir stil dokunuşu katıyor.
Denim Ceketler
Denim ceket, kalıcı Batı trendi sayesinde hak ettiği bir rönesans yaşıyor. Büyük boy, uzun ve kısa stiller çeşitlilik sunarken, iddialı giyinmeyi sevenler, taş detaylı, cesur baskılı veya patchwork seçenekleri bulabilir. Şanslıysanız, gardırobunuzun en arkasında, gün ışığını tekrar görmeyi bekleyen uzun zamandır unutulmuş bir denim ceketiniz olabilir.
Leopar Desen
Bu yaz leopar desenli trendi benimsediyseniz (hayat boyu hayranıysanız, sizi de görüyoruz), bu görünümün hala güçlü bir şekilde devam ettiğini ve 2024 sonbahar podyumlarında göze çarpan ceketlerde ve paltolarda göründüğünü bilmek sizi mutlu edecektir. Bunu yaparken, daha da cesur bir görünüm için uyumlu bir çanta veya şapka ekleyin.
Yelekler
2024 sonbaharında yelek dış giyimin vazgeçilmezi haline geliyor. Kapitone ve baskılı bağcıklı ön stiller yükselişte, ancak bukle, şişme ve iş kıyafeti versiyonlarını da görmeyi bekleyebilirsiniz. Yeleklerin en iyi yanı işlevsellikleri ve çok yönlülükleri. Sıcak günlerde tek başlarına veya sıcaklık düştüğünde bir tişört veya kazak üzerine kat kat giyin.