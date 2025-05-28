Bu yaz her yerde karşınıza çıkacak 9 aksesuar trendi

Yüksek-Alçak Kontrastı

Şık mı Rahat mı? Neden İkisini de Seçmeyesiniz?

Bu sezonun en dikkat çekici stillerinden biri zıtlık oyunu. Bu yaz, birbirine zıt tarzların bir arada kullanılması çok moda. Örneğin fırfırlı saç tokalarıyla kravatları veya dantel çoraplarla salaş beyzbol şapkalarını bir arada düşünebilirsiniz.

Feminen ve maskülen detayları birleştirmekten çekinmeyin: Zarif kolyeler ya da şirin charm bileklikler, kalın tabanlı loafer’larla harika bir denge oluşturuyor.