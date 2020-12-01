Fransız moda evi Chanel, 2020 Aralık ayında Loire Vadisi'ndeki bir şatoda yıllık takvim dışı defilesini gerçekleştirecek. Ama bu sefer küçük bir değişiklikle!

Geçtiğimiz 10 yıl boyunca Hamburg, Dallas, Şanghay gibi farklı şehirlerde düzenlense de geçen yıl evine dönen Métiers D’Art şovu bu yıl yeniden yola çıkıyor. Ancak bir yandan da o kadar uzağa da gitmiyor. Moda evinin el emeğine saygı duruşu niteliğinde olan şov, 1 Aralık 2020’de Loire Vadisi'ndeki Château de Chenonceau'da gerçekleşecek. Cher Nehri boyunca uzanan bölgenin en popüler Rönesans tarzı kalelerinden biri olan ve tarihte Hanımlar Şatosu olarak da biline şato, 13. yüzyıldan kalma mimarisiyle tam da Chanel’e yakışacak bir şova ev sahipliği yapacak.

Tabii ki tüm planlar pandemi nedeniyle olabilecek yeni sınırlandırmalarla yeniden şekillenebilecek.