Doğanın tüm renkleri ve bohem şıklık Vakko Kadın 2015-2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda...





Benzersiz çizgisi ve tasarımları ile her zaman fark yaratan Vakko, 2015-2016 Sonbahar-Kış Kadın Koleksiyonu ile yine sezon trendlerini belirliyor. Farklı kültürlerin ve özgür bir ruhun izlerini taşıyan “Bohemian Chic”, sonbaharın tüm renklerini yansıtan “Autumn Leaves” ve sofistike geceler için tasarlanan “Cool Nights” olmak üzere üç farklı temada hazırlanan Vakko Kadın 2015-2016 Sonbahar-Kış koleksiyonu, her zamanki gibi güçlü, zarif ve sofistike bir şıklık sunuyor.Tarzı ile her zaman bir adım önde ve farkedilir olan Vakko Kadını, 2015-2016 Sonbahar-Kış sezonunda gizemli, özgün, sıradışı ve hayli özgür bir ruha bürünüyor. Vakko’nun Sonbahar-Kış için hazırladığı üç farklı tema, Vakko Kadını’nı mevsimin tüm ışıltısı ile buluşturuyor.Vakko Kadın 2015-2016 Sonbahar-Kış koleksiyonu temalarından “Bohemian Chic”, şehirli kadını bohem bir tarzla buluşturuyor. Biraz gizemli, eklektik ve oldukça entellektüel olan temada farklı kültürlerin ve özgür bir ruhun etkileri görülüyor. Rahat hatlar, ekoseler, kadifeler, kürk detaylar, brokarlar ve patchwork’ler koleksiyonun göz alıcı detayları olarak göze çarpıyor. Koleksiyonda yer alan bol ve kısa pantolonlar, erkeksi ceketler, oversized triko ve yelekler, uzun etekler ile Vakko kadınının silueti entellektüel bir ruha bürünüyor. Kürklü botlar, orta topuk bantlı süet ayakkabılar, renkli bağcıklı loaferlar ve patchwork çantalar ise bu temaya bambaşka bir enerji katıyor.Beş farklı renk grubuna ayrılan “Autumn Leaves” teması ise sonbaharın tüm tonlarını Vakko Kadını’na sunuyor.Neftiler, kızıllar, tabalar, kahveler, bordolardan oluşan Deep Forest, ormanların tüm renklerini modaya taşıyor. Ormanın barındırdığı detaylar, yapraklar, ağaçlar emprimelere, palto astarlarına, ipeklere ve trikolara ilham kaynağı oluyor., grinin tonları, buz mavisi, indigo ve acı kahvelerin ortaya koyduğu gölge oyunlarından yola çıkıyor. Kışın gizemini vurgulayan sis tonları pantolonlara, ceketlere, kuplu elbiselere ve trikolara ahenkle yansıyor. Kırmızılı ekoseler, renkli çizgiler ve farklı jakarlar da bu temayı benzersizliğe bir adım daha yaklaştırıyor., uçuk yeşil petrol ve buz tonlarının hakim olduğu buğulu bir göl manzarasını adeta modaya yansıtıyor. Tüm bu serin su renklerinin elbiselere, paltolara, ipek gömleklere ve örmelere yansıması ile Vakko Kadını masum bir şıklığa bürünüyor.’da kış mevsiminin aykırı rengi olan beyaz, bir yandan siyahla bütünlüğünü sürdürürken tek başına kullanımıyla da dikkat çekiyor. Kış beyazı sadece triko ve gömleklerde değil pantolon ve dış giyimde kullanımıyla karanlık kış günlerini aydınlatıyorise paha biçilemez değerdeki kış güneşini; serin sarılar, somonlar, oranjlarla canlandırıyor. Kışın sis perdesini aralayan kış güneşi, Vakko 2015-2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nda grilere, kahvelere, siyah ve laciverte sıcak renklerle enerji veriyor.Vakko'nun yeni sezondaki üçüncü ana teması olan Cool Nights’ta, siyahın vazgeçilmez gücü günden geceye geçerken, taşlar, danteller, kadife ve satenlerle bir araya geliyor. Mücevher renkleri safir, yakut, zümrüt; geometrik dekoltelerle saten ve kadife elbiselerde hayat buluyor. Uzun kabarık etekler, ipek gömlek ve kaşmir trikolarla gece şıklığına bambaşka bir tarz getiren tema, iddialı süet ve saten topuklu ayakkabılar, esprili clutch’lar ile tamamlanıyor.Vakko Kadın 2015-2016 Sonbahar-Kış Koleksiyonu’nun birbirinden farklı ve özel üç teması; sonbaharın tüm renklerini moda ile buluşturup, mevsimin tüm ihtişamını Vakko Kadını’na özel hale getiriyor.