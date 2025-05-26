Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli

2025 yılı etek trendlerinde her zevke uygun bir stil bulmak mümkün! Minimal stillerden cesur ve dikkat çekici tasarımlara kadar geniş bir yelpaze var. İşte bu yıl öne çıkan etek modelleri...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli - Resim : 1

Yazın yaklaştığı sıcak günlerde kendinizi "etek insanı değilim" diye ilan ettiyseniz, bu sezonun popüler ürünleri fikrinizi değiştirebilir. Stilistler 2025'in en iyi yaz şort trendlerini paylaştı ve bunlar sizi biraz değişiklik yapmaya teşvik edebilir.

Şubat ayındaki Londra Moda Haftası'da etek stillerinde de şahit olduk.Mini eteklerden kargo eteklere, denim eteklerden transparan detaylara kadar herkes için bir seçenek mevcut. İşte heyecanlandıran ve denemeniz gereken 8 etek modeli 

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Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli - Resim : 2

Mini Etekler

90’ların havasını taşıyan düşük bel mini etekler yeniden sahnede. Cesur, iddialı ve feminen bir görünüm isteyenler için ideal.

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Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli - Resim : 3

Midi ve Maksiler

Modern siluetlere sahip midi ve maxi etekler; asimetrik kesimler, yırtmaç detayları ve hafif kumaşlarla güncelleniyor. Özellikle plise ve saten kumaşlar oldukça popüler.

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Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli - Resim : 4

Denim Etekler

Klasikleşmiş kot etekler bu yıl daha uzun boylarda ve A kesim tarzında karşımıza çıkıyor. Ön düğmeli ya da yırtmaçlı modeller dikkat çekiyor. 