Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli
2025 yılı etek trendlerinde her zevke uygun bir stil bulmak mümkün! Minimal stillerden cesur ve dikkat çekici tasarımlara kadar geniş bir yelpaze var. İşte bu yıl öne çıkan etek modelleri...
Yazın yaklaştığı sıcak günlerde kendinizi "etek insanı değilim" diye ilan ettiyseniz, bu sezonun popüler ürünleri fikrinizi değiştirebilir. Stilistler 2025'in en iyi yaz şort trendlerini paylaştı ve bunlar sizi biraz değişiklik yapmaya teşvik edebilir.
Şubat ayındaki Londra Moda Haftası'da etek stillerinde de şahit olduk.Mini eteklerden kargo eteklere, denim eteklerden transparan detaylara kadar herkes için bir seçenek mevcut. İşte heyecanlandıran ve denemeniz gereken 8 etek modeli
Mini Etekler
90’ların havasını taşıyan düşük bel mini etekler yeniden sahnede. Cesur, iddialı ve feminen bir görünüm isteyenler için ideal.
Midi ve Maksiler
Modern siluetlere sahip midi ve maxi etekler; asimetrik kesimler, yırtmaç detayları ve hafif kumaşlarla güncelleniyor. Özellikle plise ve saten kumaşlar oldukça popüler.
Denim Etekler
Klasikleşmiş kot etekler bu yıl daha uzun boylarda ve A kesim tarzında karşımıza çıkıyor. Ön düğmeli ya da yırtmaçlı modeller dikkat çekiyor.