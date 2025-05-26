Etek trendleri 2025: Heyecanlandıran 8 etek modeli

Yazın yaklaştığı sıcak günlerde kendinizi "etek insanı değilim" diye ilan ettiyseniz, bu sezonun popüler ürünleri fikrinizi değiştirebilir. Stilistler 2025'in en iyi yaz şort trendlerini paylaştı ve bunlar sizi biraz değişiklik yapmaya teşvik edebilir.



Şubat ayındaki Londra Moda Haftası'da etek stillerinde de şahit olduk.Mini eteklerden kargo eteklere, denim eteklerden transparan detaylara kadar herkes için bir seçenek mevcut. İşte heyecanlandıran ve denemeniz gereken 8 etek modeli