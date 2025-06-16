Güç bilekte: Chunky bilezikler geri döndü

Chunky bileklikler, bir süredir yükselişte olan daha çok, daha cesur, daha iddialı anlayışın güçlü temsilcilerinden biri. Özellikle 80’lerden ilham alan bu abartılı takılar, minimal silüetlerle birleşerek güçlü bir kontrast yaratıyor ve sıradan bir kombini anında stil sahibi bir görünüme dönüştürüyor. Bu sezon podyumlardan sokak modasına kadar her yerde karşımıza çıkan chunky bileklikler, yalnızca gösterişli olmalarıyla değil, aynı zamanda çok yönlü kullanımlarıyla da öne çıkıyor. İster jean ve tişörtle gündüz şıklığına ışıltı katın, ister gece elbisesine modern bir dokunuş ekleyin; chunky bileklikler, artık stilin kilit oyuncusu.

İşte chunky bilekliği koleksiyonlarına taşıyan 10 markadan 20 bileklik örneği