Her kadının sahip olması gereken 8 tip ofis ayakkabısı
İş kıyafetlerinizi planlamak genellikle oldukça kolaydır, ta ki ayakkabıya gelene kadar... Stiletto? Güzel ama eğer artık farklı bir şeyler denemeye hazırsanız, ofis hayatınıza biraz çeşitlilik katabilecek pek çok ayakkabı seçeneği sizi bekliyor. İşte çalışan bir kadının sahip olması gereken 8 ayakkabı türü...
1. Mary Jane
Başlangıçta kız çocuk ayakkabısı olarak piyasaya sürülen klasik Mary Jane modeli, günümüzde kadın giyiminin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Peki, bu ikonik ayakkabılar ofis ortamında da giyilebilir mi? Doğru kombinlendiğinde kesinlikle evet!
Mary Jane'ler "yapılı ama yumuşak, rafine bir Paris minimalizmi" olarak tanımlanıyor. Yani, Mary Jane'ler doğru parçalarla bir araya getirildiğinde hem şık hem de profesyonel bir imaj sunabiliyor.
Mary Jane ayakkabı önerileri - Soldan sağa
miu miu - Mesh fabric ballerinas
HM - Deri Mary Jane Babet
Neslihan Canpolat - Kadın ayakkabı taba
2. Balerin Babet
Son dönemin yükselen trendi bale babetleri, artık sadece dans stüdyolarının değil, ofislerin de vazgeçilmezi olmaya aday. Çocuksu ve sevimli duruşlarına rağmen, bu babetler doğru kombinlendiğinde iş hayatına kolayca adapte edilebiliyor.
Balerin Babetleri özellikle daha resmi ortamlara tarz katmanın akıllıca bir yolu. Klasik bir balerin babeti, bilek boyu bir pantolon ve ütülü bir bluzla bir araya geldiğinde, temiz ve profesyonel bir görünüm sunuyor. Bu da bale babetlerini hem rahat hem de şık bir ofis ayakkabısı seçeneği haline getiriyor.
Balerin ayakkabı önerileri - Soldan sağa
Valentino - Quiltie ballerina 67 kapitone nappa deri
ALDO - Kadın Siyah Babet
ELLE - Bej Kadın Günlük Ayakkabı