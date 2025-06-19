Her kadının sahip olması gereken 8 tip ofis ayakkabısı

İş kıyafetlerinizi planlamak genellikle oldukça kolaydır, ta ki ayakkabıya gelene kadar... Stiletto? Güzel ama eğer artık farklı bir şeyler denemeye hazırsanız, ofis hayatınıza biraz çeşitlilik katabilecek pek çok ayakkabı seçeneği sizi bekliyor. İşte çalışan bir kadının sahip olması gereken 8 ayakkabı türü...

Özge Çolak

Özge Çolak
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Her kadının sahip olması gereken 8 tip ofis ayakkabısı - Resim : 1

1. Mary Jane

Başlangıçta kız çocuk ayakkabısı olarak piyasaya sürülen klasik Mary Jane modeli, günümüzde kadın giyiminin vazgeçilmez bir parçası haline geldi. Peki, bu ikonik ayakkabılar ofis ortamında da giyilebilir mi? Doğru kombinlendiğinde kesinlikle evet!

Mary Jane'ler "yapılı ama yumuşak, rafine bir Paris minimalizmi" olarak tanımlanıyor. Yani, Mary Jane'ler doğru parçalarla bir araya getirildiğinde hem şık hem de profesyonel bir imaj sunabiliyor.

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Her kadının sahip olması gereken 8 tip ofis ayakkabısı - Resim : 2

 Mary Jane ayakkabı önerileri - Soldan sağa 

miu miu - Mesh fabric ballerinas

HM - Deri Mary Jane Babet

Neslihan Canpolat - Kadın ayakkabı taba

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Her kadının sahip olması gereken 8 tip ofis ayakkabısı - Resim : 3

2. Balerin Babet

Son dönemin yükselen trendi bale babetleri, artık sadece dans stüdyolarının değil, ofislerin de vazgeçilmezi olmaya aday. Çocuksu ve sevimli duruşlarına rağmen, bu babetler doğru kombinlendiğinde iş hayatına kolayca adapte edilebiliyor.

Balerin Babetleri özellikle daha resmi ortamlara tarz katmanın akıllıca bir yolu. Klasik bir balerin babeti, bilek boyu bir pantolon ve ütülü bir bluzla bir araya geldiğinde, temiz ve profesyonel bir görünüm sunuyor. Bu da bale babetlerini hem rahat hem de şık bir ofis ayakkabısı seçeneği haline getiriyor.

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Her kadının sahip olması gereken 8 tip ofis ayakkabısı - Resim : 4

Balerin ayakkabı önerileri - Soldan sağa 

Valentino - Quiltie ballerina 67 kapitone nappa deri

ALDO - Kadın Siyah Babet

ELLE - Bej Kadın Günlük Ayakkabı