Her kombinin yıldızı: Tote çantaların en popüler modelleri ve sezondan öne çıkanlar

Şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren tote çantalar, vazgeçilmezimiz haline geldi. Geniş iç hacimleri sayesinde günlük ihtiyaçlardan dizüstü bilgisayara, hatta kısa bir seyahat valizine kadar her şeyi sığdırabilen bu çok yönlü çantalar, farklı stil ve zevklere hitap eden sayısız modelle karşımıza çıkıyor. Her sezon kendini yenileyen tote çanta modasında 2025'in en popüler modelleri ve dikkat çeken örneklerini derledik...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 16
Her kombinin yıldızı: Tote çantaların en popüler modelleri ve sezondan öne çıkanlar - Resim : 1

Eşyası çok olanlar için rahat taşınan ve her kombin ile uyum sağlayan tote çantalar günlük şıklığınıza şıklık katabilir. Hem sportif hem klasik kombinlerde kullanılabileceğiniz tote çanta modellerini inceliyoruz...

2 / 16
Her kombinin yıldızı: Tote çantaların en popüler modelleri ve sezondan öne çıkanlar - Resim : 2

Longchamp Le Pliage Original Medium Tote Bag Black

8.298 TL

3 / 16
Her kombinin yıldızı: Tote çantaların en popüler modelleri ve sezondan öne çıkanlar - Resim : 3

Marc Jacobs Tote Large Haki Kadın Alışveriş Çantası

15.950 TL

4 / 16
Her kombinin yıldızı: Tote çantaların en popüler modelleri ve sezondan öne çıkanlar - Resim : 4

Coach Willow Tote Bej Kahverengi Kadın Çanta

24.450 TL