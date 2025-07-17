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Her kombinin yıldızı: Tote çantaların en popüler modelleri ve sezondan öne çıkanlar
Şıklık ve fonksiyonelliği bir araya getiren tote çantalar, vazgeçilmezimiz haline geldi. Geniş iç hacimleri sayesinde günlük ihtiyaçlardan dizüstü bilgisayara, hatta kısa bir seyahat valizine kadar her şeyi sığdırabilen bu çok yönlü çantalar, farklı stil ve zevklere hitap eden sayısız modelle karşımıza çıkıyor. Her sezon kendini yenileyen tote çanta modasında 2025'in en popüler modelleri ve dikkat çeken örneklerini derledik...
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Eşyası çok olanlar için rahat taşınan ve her kombin ile uyum sağlayan tote çantalar günlük şıklığınıza şıklık katabilir. Hem sportif hem klasik kombinlerde kullanılabileceğiniz tote çanta modellerini inceliyoruz...
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Longchamp Le Pliage Original Medium Tote Bag Black
8.298 TL
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Marc Jacobs Tote Large Haki Kadın Alışveriş Çantası
15.950 TL
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Coach Willow Tote Bej Kahverengi Kadın Çanta
24.450 TL