İnstastil

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Sabahları gözünü açar açmaz eline cep telefonunu alanlardan mısınız? Peki hiç tanımadığınız ama stilini beğendiğiniz için takip ettiğiniz kaç kişi var Instagram listenizde? Bu beş isim, stilleri ile ilham veriyor!

Hazırlayan: Fatma Karaca

Fotoğraf: Nurdan Usta



Gizem Hatipoğlu @hatipoglugizem/SUNUCU



Sweatshırt Rahatlığı

Sweatshirt’leri bu sezon her ortamda görüyoruz. Siz neden bu şekilde kombinlediniz?

Kombinlerimde en önem verdiğim şey, rahatlık. Bu nedenle sweatshirt’ümü yine sezonun trendlerinden deri bir etekle kombinledim.



Ne giyeceğinize karar verirken, ilham aldığınız isimler var mı?

Modayı yakından takip ediyorum, kimin ne giydiğine bakıyorum. Ama ilham aldığım bir isim yok. Bana yakışan, içinde kendimi rahat hissettiğim kıyafetleri tercih ediyorum.



‘Asla giymem’ dediğiniz parça…

Paçaları lastikli pantolon ve eşofman giymekten hoşlanmam.



Gelecekte modayla ilgili neler yapmak istersiniz?

Tarzını beğendiğim, benim çizgime uygun bir marka bünyesinde kendi koleksiyonumu tasarlamayı çok isterim.



SweatshIrt: Twist etek:

Zara Ayakkabı: BalencIaga

Çanta: ValentIno

Saç aksesuarı: GaIos DesIgn

Bileklikler: Esra İnceefe Siyah skinny jean!

