Sabahları gözünü açar açmaz eline cep telefonunu alanlardan mısınız? Peki hiç tanımadığınız ama stilini beğendiğiniz için takip ettiğiniz kaç kişi var Instagram listenizde? Bu beş isim, stilleri ile ilham veriyor!
Hazırlayan: Fatma Karaca
Fotoğraf: Nurdan Usta
Gizem Hatipoğlu @hatipoglugizem/SUNUCU
Sweatshırt
Rahatlığı
Sweatshirt’leri bu sezon her ortamda görüyoruz. Siz neden bu şekilde kombinlediniz?
Kombinlerimde en önem verdiğim şey, rahatlık. Bu nedenle sweatshirt’ümü yine sezonun trendlerinden deri bir etekle kombinledim.
Ne giyeceğinize karar verirken, ilham aldığınız isimler var mı?
Modayı yakından takip ediyorum, kimin ne giydiğine bakıyorum. Ama ilham aldığım bir isim yok. Bana yakışan, içinde kendimi rahat hissettiğim kıyafetleri tercih ediyorum.
‘Asla giymem’ dediğiniz parça…
Paçaları lastikli pantolon ve eşofman giymekten hoşlanmam.
Gelecekte modayla ilgili neler yapmak istersiniz?
Tarzını beğendiğim, benim çizgime uygun bir marka bünyesinde kendi koleksiyonumu tasarlamayı çok isterim.
SweatshIrt: Twist
etek:
Zara
Ayakkabı: BalencIaga
Çanta: ValentIno
Saç aksesuarı: GaIos DesIgn
Bileklikler: Esra İnceefe
Siyah skinny jean!