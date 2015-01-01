Intimissimi yeni ilham perisini arıyor

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Intimissimi, 15 saniyelik Instagram videosunu ya da fotoğrafını, kendini kısaca anlatan bir yazı ve #ImAStory hashtag’iyle paylaşanlar arasından yeni ilham perisini arıyor.

Sıra dışı ve gerçek kadınların kendine özgün hikayelerini anlatan bir arayış.

Dokunduğu her şeyi özel kılan kadınlar…

Intimissimi, Instagram üzerinden yeni yüzünü arıyor. #ImAStory Instagram kampanyasıyla Intimissimi’nin bu uluslararası projesinde aradığı kişi sen olabilirsin.

Intimissimi, model değil hayatın içinden kadınlar arıyor. Shlomit Malka da bunlardan biriydi. Intimissimi 2015 yılı marka yüzü olan Malka, Fizik öğrencisiyken sosyal medyanın gücü sayesinde nasıl keşfedildiğini aşağıdaki videoyla anlatıyor.









