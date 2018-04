Isabel Marant for H&M

Koleksiyon Paris'te bir sokak kutlamasıyla sunuldu.

Audrey Tautou, January Jones, Freida Pinto, Astrid Bergès-Frisbey, Olga Kurylenko, Alice Dellal, Mélanie Doutey and Lou Lesage de dahil olmak üzere moda meraklıları Paris'te bir araya gelerek Isabel Marant for H&M koleksiyonunun tanıtımını kutladı. Koleksiyon, Marant'ın bohem enerjisini yakalayan canlı bir kent atmosferinde, Grandmaster Melle Mel ve Rappers Delight, The Sugarhill Gang'ın canlı performanslarıyla coşan bir ortamda resim, video ve modellerle birlikte sinematik bir tarzda sunuldu.

Koleksiyon, dünyanın dönt bir yanındaki yaklaşık 250 mağazada satışa sunulacak.