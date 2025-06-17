Anasayfa Moda Trend Kabuk takılar yeniden sahnede! Yaz sezonunun en trend 17 deniz kabuklu aksesuarını açıklıyoruz
Kabuk takılar yeniden sahnede! Yaz sezonunun en trend 17 deniz kabuklu aksesuarını açıklıyoruz
Eğer siz de sakinleştirici bir sahil tatilinin hissini günlük hayatınıza taşımak istiyorsanız, yalnız değilsiniz. Sizin için bir çözümümüz var. Deniz esintili takıları günlük kombinlerinize dahil etmeyi düşünebilirsiniz. Organik formlara sahip yüzük ve bileziklerden tatlı su incileriyle süslenmiş kolyelere, deniz canlılarını simgeleyen charm’lara kadar her kombine huzurlu bir deniz havası katmanıza yardımcı olacak. İşte yaz sezonunun en trend 17 deniz kabuklu aksesuarını açıklıyoruz...
1 / 19
Kabuk takılar bu sezonda da çok popüler! Ancak bu sefer, ucuz turistik dükkânlarda bulunan boncuklu arkadaşlık bileklikleri ya da neon chokerlerden çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2025 yılında kabuk kolye adeta baştan yaratıldı; daha heykelsi, daha sofistike ve olgun bir görünümle yeniden yorumlandı.
2 / 19
Chloé, deniz kızı tarzı aksesuarlarıyla bu akımın başını çekiyor. Markanın İlkbahar/Yaz 2025 defilesinde, kabuklar cilalı kolye uçları, akışkan spiral küpeler ve kalın bileklikler olarak karşımıza çıktı. Sade beyaz keten bir gömleğe bile sahil havası katan, kolayca takılıp çıkılabilecek parçalar.
Yaz sezonunun en trend 17 deniz kabuklu aksesuarını açıklıyoruz...
3 / 19
Beymen Collection - Havlit Taşlı Kadın Kolye
4 / 19
Bershka- Deniz kabuğu küpeler