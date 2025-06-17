Kabuk takılar yeniden sahnede! Yaz sezonunun en trend 17 deniz kabuklu aksesuarını açıklıyoruz

Kabuk takılar bu sezonda da çok popüler! Ancak bu sefer, ucuz turistik dükkânlarda bulunan boncuklu arkadaşlık bileklikleri ya da neon chokerlerden çok farklı bir şekilde karşımıza çıkıyor. 2025 yılında kabuk kolye adeta baştan yaratıldı; daha heykelsi, daha sofistike ve olgun bir görünümle yeniden yorumlandı.