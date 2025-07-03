Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası!

Son zamanlarda güzellik dünyasını kasıp kavuran, adını sevimli dostlarımızdan alan yeni bir trend var: Calico Hair. Tıpkı eşsiz tüy desenleriyle büyüleyen calico kedileri gibi, bu saç renklendirme tekniği de saçlara doğal, çok boyutlu ve bir o kadar da göz alıcı bir dokunuş katıyor. Peki, kedilerin postlarından ilham alan bu Calico Hair tam olarak nedir ve neden güzellik tutkunlarının yeni favorisi oldu?

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
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Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası! - Resim : 1

Güzellik dünyasının en yeni ve dikkat çekici trendlerinden biri olan Calico Hair, ismini ve ilhamını tahmin edebileceğiniz gibi, eşsiz tüy desenleriyle ünlü sevimli dostlarımız alaca (calico) kedilerinden alıyor...

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Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası! - Resim : 2

Calico Hair, saçın ana rengine uyumlu, birbiriyle bütünleşen sıcak ve soğuk alt tonlarda, yumuşak geçişler eklenmesiyle oluşan bir renklendirme tekniğidir.

görsel: kats.hairartistry (TikTok)

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Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası! - Resim : 3

Geleneksel balyaj veya ombreden farklı olarak, burada amaç keskin kontrastlar yaratmak değil, saçın kendi doğal akışına sadık kalarak güneşte kendiliğinden açılmış gibi görünen, derinlikli ve akıcı bir görünüm yakalamaktır.

görsel: kats.hairartistry (TikTok)

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Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası! - Resim : 4

Bu teknikte genellikle üç ana renk katmanı bir arada kullanılır:

Ana Saç Rengi: Saçın doğal baz rengi korunur veya bu tona yakın, destekleyici bir renk kullanılır.
Sıcak Dokunuşlar: Saçın belirli bölgelerine, özellikle yüz çevresine ve ara katmanlara karamel, bal köpüğü, altın sarısı gibi sıcak ve ışıltılı tonlar eklenir. Bu, saça sıcak bir parıltı verir.

görsel: Karen Martinez (Instagram)