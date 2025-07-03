Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası!
Son zamanlarda güzellik dünyasını kasıp kavuran, adını sevimli dostlarımızdan alan yeni bir trend var: Calico Hair. Tıpkı eşsiz tüy desenleriyle büyüleyen calico kedileri gibi, bu saç renklendirme tekniği de saçlara doğal, çok boyutlu ve bir o kadar da göz alıcı bir dokunuş katıyor. Peki, kedilerin postlarından ilham alan bu Calico Hair tam olarak nedir ve neden güzellik tutkunlarının yeni favorisi oldu?
Güzellik dünyasının en yeni ve dikkat çekici trendlerinden biri olan Calico Hair, ismini ve ilhamını tahmin edebileceğiniz gibi, eşsiz tüy desenleriyle ünlü sevimli dostlarımız alaca (calico) kedilerinden alıyor...
Calico Hair, saçın ana rengine uyumlu, birbiriyle bütünleşen sıcak ve soğuk alt tonlarda, yumuşak geçişler eklenmesiyle oluşan bir renklendirme tekniğidir.
görsel: kats.hairartistry (TikTok)
Geleneksel balyaj veya ombreden farklı olarak, burada amaç keskin kontrastlar yaratmak değil, saçın kendi doğal akışına sadık kalarak güneşte kendiliğinden açılmış gibi görünen, derinlikli ve akıcı bir görünüm yakalamaktır.
görsel: kats.hairartistry (TikTok)
Bu teknikte genellikle üç ana renk katmanı bir arada kullanılır:
Ana Saç Rengi: Saçın doğal baz rengi korunur veya bu tona yakın, destekleyici bir renk kullanılır.
Sıcak Dokunuşlar: Saçın belirli bölgelerine, özellikle yüz çevresine ve ara katmanlara karamel, bal köpüğü, altın sarısı gibi sıcak ve ışıltılı tonlar eklenir. Bu, saça sıcak bir parıltı verir.
görsel: Karen Martinez (Instagram)