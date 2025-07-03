Kedilerden ilham alan: Calico Hair modası!

Bu teknikte genellikle üç ana renk katmanı bir arada kullanılır:

Ana Saç Rengi: Saçın doğal baz rengi korunur veya bu tona yakın, destekleyici bir renk kullanılır.

Sıcak Dokunuşlar: Saçın belirli bölgelerine, özellikle yüz çevresine ve ara katmanlara karamel, bal köpüğü, altın sarısı gibi sıcak ve ışıltılı tonlar eklenir. Bu, saça sıcak bir parıltı verir.





görsel: Karen Martinez (Instagram)